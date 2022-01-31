Як розповідає автор відео, у цих товарів тисячі продажів і позитивних відгуків. Судячи з усього, ніхто не помітив, що характеристики помітно нижчі, ніж заявляє продавець. Цілком імовірно, що ці коментарі фальшиві.
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Що виявив блогер
- GadgetAddict натрапив на підробку відомого бренду Romoss.
- Всередині пристроїв виявилися зайві предмети, призначенням яких є збільшення їх маси, щоб створити ілюзію великої ємності батарей.
- Блогер розібрав повербанк із заявленою ємністю 10000 mAh і виявив, що плата з контролером зарядки підключена тільки з двома батареям з п'яти.
- Інші ж три являють собою обманки, заповнені чимось, схожим на пісок.
Пісок усередині повербанка / Скриншот з відео GadgetAddict
- Після вимірів з'ясувалося, що реальна ємність менше ніж 1500 mAh, причому заряджати від нього смартфон може бути небезпечно, оскільки напруга то з'являється, то зникає.
- У моделі з обіцяною ємністю в 30000 mAh виявився плаский акумулятор, на зразок тих, які використовуються в смартфонах і планшетах.
Усередині повербанка виявилась звичайна батарея від смартфона і матал / Скриншот з відео GadgetAddict
- Для збільшення його маси всередині до корпусу приклеїли кілька металевих пластин.
- Реальна ємність лише трохи перевищила 4500 mAh.
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Люди тягають з собою важкі пауербанки, думаючи, що їх вистачить надовго, а на ділі майже вся вага припадає на непотрібні обважнювачі, підсумовує GadgetAddict.