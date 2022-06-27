Протягом минулих років оболонка отримала чимало оновлень та функцій серед яких ключові нововведення зроблені Google. Водночас користувачі безкоштовної версії програми критикували розробників через малу кількість можливостей.

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Схоже творець продукту зрозумів свої помилки та вирішив дещо виправитися представивши оновлену версію безкоштовного Action Launcher.

Реалізація системи Freemium у Action Launcher історично була жахливою. Ми надто агресивно підштовхували людей до покупки оновлення Plus, що відштовхнуло дуже багатьох користувачів. Програма була навряд чи цікавою для людей, які не бажали платити,

– зазначив розробник Кріс Лейсі.

Які оновлення отримав безкоштовний Action Launcher

Action Launcher v50 отримав низку корисних безкоштовних функцій, серед яких покращена система пошуку, яка використовує Pixel Launcher. Пошук видає користувачу найкращі результати в Інтернеті та на пристрої, а також деякі налаштування панелі запуску дій, які можна перемикати прямо з головного екрана.

На додаток до пошуку дій та інших безкоштовних функцій змінюються власні налаштування програми запуску дій. Додаток додає панель пошуку налаштувань, а також ярлики для змінених налаштувань.



Оболонка Action Launcher / Фото Кріс Лейсі

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Ринок мобільних пристроїв та планшетів не часто тішить оригінальними ґаджетами. Однак часом виходить справді цікавий пристрій, який може здивувати і частенько це трапляється саме в Китаї. Так, в піднебесній анонсували відверто незвичний смартфон з фізичною клавіатурою, який зовні нагадує стару добру "трубку".

Попри те, що смартфон схожий на кнопковий телефон, він має цілком серйозні технічні характеристики і повноцінну Android 12 прямо з коробки. До того ж тут є сенсорний екран. А ще пристрій може похизуватися, мабуть, найбільш незвичним розташуванням фронтальної камери, яке ви могли бачити. Фото незвичного смартфона та більше детальної інформації про пристрій під назвою Duoqin F22 Pro шукайте у нашому матеріалі.