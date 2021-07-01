Попри високі вимоги Windows 11, систему запустили на одноплатному комп'ютері Raspberry Pi 4

Microsoft всіх здивувала завищеними вимогами до процесорів для запуску Windows 11. Проте, як стало відомо, Windows 11 можна запустити навіть на одноплатному комп'ютері Raspberry Pi 4. І це досить просто.

Виявилось, що відсутність CPU в переліку офіційно підтримуваних зовсім не означає, що на ньому не можна запустити нову ОС. Просто якісь з її функцій будуть недоступні.

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Windows 11 підходить навіть для старих смартфонів

Раніше користувач Twitter Густав Монс опублікував відео, в якому Windows 11, хоч і не без гальм, працює на шестирічному смартфоні Microsoft Lumia 950 XL.

Система має всі основні функції Windows 11, такі як нова панель завдань, меню "Пуск" та програма налаштувань. Навіть макети Snap працюють на крихітному екрані Lumia. Звичайно, продуктивність не є ідеальною, але цікаво, що вона все ж працює.

Тепер же ОС запрацювала на одноплатному комп'ютері Raspberry pi 4 з 4 ГБ оперативної пам'яті у користувача популярного американського форуму Reddit.

За його словами, на одному і тому ж апаратному забезпеченні Windows 11 працює навіть краще Windows 10.

Що ж стосується процесу установки, то він виявився зовсім нескладним – користувач просто завантажив ARM64-версію Windows 11, записав ISO-образ на карту пам'яті SD і далі слідував процедурі звичайної установки, яка мало чим відрізняється від установки Windows 10.