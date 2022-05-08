Глава "Роскосмос" Дмітрій Рогозін, за повідомленнями російських ЗМІ, зазначив, що передача Україні комплектів супутникового обладнання Starlink відбувалася за участі Пентагону.

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За нашою інформацією, доставка та передача Збройним силам України абонентських скриньок прийому-передачі інтернету від Starlink здійснювалися Пентагоном. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілон, як би ти дурня не включав,

– сказав Рогозін.

На нашу думку, Ілон Маск звісно ж одразу побіг записувати відеовибачення з виправданнями та поясненнями (спойлер: ні).

Насправді ж божевільному пану Рогозіну варто було б потурбуватися про себе і подумати над поясненнями, які йому доведеться озвучувати на військовому трибуналі. А він чекає на усіх без виключення російських злочинців.

Starlink в Україні

Нещодавно Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в Україні наразі є понад 10 000 терміналів Starlink, але потрібно більше. Також міністр поділився статистикою згідно з якою рівень використання технології Starlink в Україні сягає тисячі щоденних користувачів.

Сьогодні в Україні термінали Starlink працюють пріоритетно для обʼєктів соціальної інфраструктури таких, як:

школи,

лікарні,

сільські ради,

пожежні частини.

Термінали Starlink допомагають в рекордний термін відновити пошкоджену інфраструктуру зв'язку в районах, які зазнали значних руйнувань внаслідок атаки окупантів. Так українські фахівці раніше вкрай швидко відновили зв'язок у містечках Київщини та Чернігівщини.

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Використовують з цією метою Starlink і українські оператори мобільного зв'язку. Вони зазначають, що завдяки "старлінкам" можна набагато швидше та безпечніше поремонтувати пошкоджені мережі ніж за звичних умов.

Раніше також стало відомо про те, що Мінцифри планує збудувати в Україні наземну станцію Starlink. Потрібно це, щоб покращити якість супутникового інтернету для всіх українців, адже за даними тестів швидкості, якість доступу коливається у різних частинах України.