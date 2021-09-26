З огляду на збільшення інтересу до космічних подорожей компанія SpaceX вирішила розглянути можливість збільшення кількості космічних кораблів Crew Dragon, які будуть потрібні як для цивільних космічних туристів, так і для доставки професійних астронавтів на МКС і назад.

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Плани SpaceX на космічні польоти

Згідно з чинним контрактом компанії з NASA, передбачаються ще 4 пілотованих польоти на МКС. У SpaceX заплановані ще 4 місії для компанії Axiom Space, у рамках яких на МКС будуть доставлені космічні туристи.

У SpaceX є й третій контракт з компанією Space Adventures, яка спеціалізується на космічному туризмі. За даним контрактом запланована ще одна місія, яка передбачає відправити пасажирів на орбіту без їх доставки на МКС – аналогічно Inspiration4.

Крім місій з відправки людей на орбіту, у SpaceX є контракт з NASA з доставки вантажів на МКС та назад.

Збільшення кораблів Dragon

З урахуванням такої завантаженості необхідно відзначити, що зараз у розпорядженні SpaceX є обмежена кількість кораблів Crew Dragon, кожен з яких сертифікований лише для п'яти польотів. Причому два з них уже побували у космосі двічі.

Точна кількість капсул у SpaceX поки невідома, проте представник компанії вже підтвердив, що при наявності попиту буде побудовано додаткова кількість кораблів.

Разом з тим, як заявила SpaceX, після успішного завершення місії Inspiraiton4 до приватних космічних польотів став проявлятися "величезний інтерес" і це попри те, що вартість одного місця у кораблі Crew Dragon коштує 55 мільйонів доларів.

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До речі, зараз компанія працює над кораблем Starship, який ще не літав на орбіту. Starship – набагато більший космічний корабель у порівнянні з Dragon, і після введення в експлуатацію він зможе доставляти на орбіту суттєво більшу кількість членів екіпажу та велику масу вантажу. Однак терміни завершення роботи над проєктом поки залишаються невідомими.