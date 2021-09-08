Попереду всіх: конкурентам потрібні роки, щоб зрівнятися з Китаєм у поширенні 5G

Голова правління Qualcomm China Мен Пу прокоментував успіхи Китаю у впровадженні 5G-технологій. Зокрема, вважає він, досягненя країни на кілька років випереджають можливості західних країн та ІТ-компаній.

Китай виграє у своїх конкурентів у тому числі й завдяки грамотній інфраструктурі. Уряду КНР вдалося подолати бюрократію у технологічній галузі, тому нові розробки проходять шлях від випробувань у лабораторії до масового впровадження значно швидше, ніж у США чи ЄС.

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Китай та 5G

Поширенням 5G зайняті три ключові китайські оператори:

China Mobile,

China Telecom,

China Unicom.

Вони побудували близько 1 мільйона базових 5G-станцій за рахунок держконтрактів і сприяння з боку Huawei і ZTE. Сьогодні лише в одному китайському місті може бути більше станцій, ніж у всій Європі. Кількість споживчих і корпоративних підключень тим часом уже перевищила 500 мільйонів чоловік.

Компанія Qualcomm також залучена до процесу, хоч і не в таких масштабах. Днями вона отримала необхідні для розгортання 5G-технологій ліцензії. На думку Пу, нові сертифікати прискорять реалізацію на всій території Китаю 5G-стандарту mmWave, який Qualcomm Technologies у співпраці з ZTE нещодавно завершили тестувати. Максимальна швидкість передачі даних у їхніх тестах склала 5 гігабіт на секунду, але це не межа можливостей.

Поки одні країни активно намагаються покращити свої можливості зв'язку, інші не менш активно борються з нововведеннями. Так, нещодавно у Росії група чоловіків на чолі з депутатом-комуністом прийшла засипати яму, яку, на їхню думку, вирили для встановлення вишки 5G. Після нетривалих суперечок виявилось, що насправді на цьому місці працюють археологи – проводять розкопки на території об'єкта "Городище Азака-Тани з некрополем". Але це не зупинило незадоволених. Вони почали закопувати яму, коли у ній все ще перебували археологи.