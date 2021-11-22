Понад тисяча українців купили Covіd-сертифікат у черговій підробній "Дії"
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Українські правоохоронці виявили черговий факт підробки додатку Дія. Як повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора, це знову неповнолітня особа. Однак конкретного віку поки що не називають.
За даними слідства, хлопець за гроші надавав доступ до сайту, що копіював дизайн додатку "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covіd-сертифікатів.
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Що відомо
- Підозрюваний проживає у Миколаєві.
- За свої послуги він брав від 250 до 650 гривень.
- Кошти надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів Росії. Після цього він переказував їх на картковий рахунок в українському банку.
Після оплати фейкового додатка підозрюваний надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням. Останньому залишалось його інсталювати на власний смартфон.На сайті були авторизовані понад тисяча користувачів.
В результаті обшуку правоохоронці знайшли на комп’ютері та смартфоні хлопця початковий код, листування з покупцями, відомості про продаж архіву й отримані кошти. Наразі кіберполіція блокує усі канали розповсюдження підробки та почала процес притягнення до відповідальності осіб, які придбали послугу.
Фейкові додатки "Дія":
- У кінці жовтня стало відомо про стрімке розповсюдження мережею копії додатку "Дія".
- Він мав редактор, який давав змогу змінити особисті дані за бажанням користувача, а також шаблони кількох документів: студентського квитка, паспорта, картки платника податків та водійського посвідчення.
- Продавали його за 120 гривень.
- Тоді у кіберполіції швидко з'ясували особу шахрая: ним виявився 21-річний хлопець.
- Попри розслідування йому запропонували стажування в Мінцифри.
- Наступний випадок трапився на початку листопада. Цього разу фейковий додаток змайстрував 17-річний житель Харкова.
- Пізніше виявилось, що він не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців.