Понад тисяча українців купили Covіd-сертифікат у черговій підробній "Дії"

Українські правоохоронці виявили черговий факт підробки додатку Дія. Як повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора, це знову неповнолітня особа. Однак конкретного віку поки що не називають.

За даними слідства, хлопець за гроші надавав доступ до сайту, що копіював дизайн додатку "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covіd-сертифікатів.

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Що відомо

Підозрюваний проживає у Миколаєві.

За свої послуги він брав від 250 до 650 гривень.

Кошти надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів Росії. Після цього він переказував їх на картковий рахунок в українському банку.

Після оплати фейкового додатка підозрюваний надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням. Останньому залишалось його інсталювати на власний смартфон.

На сайті були авторизовані

В результаті обшуку правоохоронці знайшли на комп’ютері та смартфоні хлопця початковий код, листування з покупцями, відомості про продаж архіву й отримані кошти. Наразі кіберполіція блокує усі канали розповсюдження підробки та почала процес притягнення до відповідальності осіб, які придбали послугу.

Фейкові додатки "Дія":