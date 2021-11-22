За даними слідства, хлопець за гроші надавав доступ до сайту, що копіював дизайн додатку "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covіd-сертифікатів.

Цікаво Уже попадався поліції: що відомо про 17-річного розробника фейкової Дії із Харкова

Що відомо

Підозрюваний проживає у Миколаєві.

За свої послуги він брав від 250 до 650 гривень.

Кошти надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів Росії. Після цього він переказував їх на картковий рахунок в українському банку.

Після оплати фейкового додатка підозрюваний надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням. Останньому залишалось його інсталювати на власний смартфон.

На сайті були авторизовані понад тисяча користувачів.

В результаті обшуку правоохоронці знайшли на комп’ютері та смартфоні хлопця початковий код, листування з покупцями, відомості про продаж архіву й отримані кошти. Наразі кіберполіція блокує усі канали розповсюдження підробки та почала процес притягнення до відповідальності осіб, які придбали послугу.

Фейкові додатки "Дія":