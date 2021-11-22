За даними слідства, хлопець за гроші надавав доступ до сайту, що копіював дизайн додатку "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covіd-сертифікатів.
Цікаво Уже попадався поліції: що відомо про 17-річного розробника фейкової Дії із Харкова
Що відомо
- Підозрюваний проживає у Миколаєві.
- За свої послуги він брав від 250 до 650 гривень.
- Кошти надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів Росії. Після цього він переказував їх на картковий рахунок в українському банку.
Після оплати фейкового додатка підозрюваний надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням. Останньому залишалось його інсталювати на власний смартфон.
В результаті обшуку правоохоронці знайшли на комп’ютері та смартфоні хлопця початковий код, листування з покупцями, відомості про продаж архіву й отримані кошти. Наразі кіберполіція блокує усі канали розповсюдження підробки та почала процес притягнення до відповідальності осіб, які придбали послугу.
Фейкові додатки "Дія":
- У кінці жовтня стало відомо про стрімке розповсюдження мережею копії додатку "Дія".
- Він мав редактор, який давав змогу змінити особисті дані за бажанням користувача, а також шаблони кількох документів: студентського квитка, паспорта, картки платника податків та водійського посвідчення.
- Продавали його за 120 гривень.
- Тоді у кіберполіції швидко з'ясували особу шахрая: ним виявився 21-річний хлопець.
- Попри розслідування йому запропонували стажування в Мінцифри.
- Наступний випадок трапився на початку листопада. Цього разу фейковий додаток змайстрував 17-річний житель Харкова.
- Пізніше виявилось, що він не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців.