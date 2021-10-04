Понад половина комп'ютерів у світі не відповідають вимогам Windows 11: дослідження

Microsoft, як відомо, зовсім скоро випустить операційну систему Windows 11. Вона отримала досить високі технічні вимоги, які залишать велику кількість користувачів без оновлення. Дослідження показало, скільком же людям не пощастило.

Джерело дає такі дані: понад 55 відсотків комп'ютерів не відповідають вимогам Windows 11, а найбільша несумісність спостерігається серед процесорів. Компанія пояснила, чому так сталося.

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Недосяжна Windows 11

Дослідженням займалась бельгійська компанія Lansweeper.

За допомогою однойменного інструменту вона зібрала статистику про 30 мільйонів комп'ютерів з 60 тисяч організацій по всьому світу.

Перевіряли як робочі станції, так і комп'ютери віддалених працівників.

Виявилося, що 55,6 відсотка не відповідають мінімальним вимогам ОС.

Windows 11 офіційно не підтримується процесорами Intel Core 7-го покоління та AMD Zen 1 і нижче. Цей "недолік" спостерігався найчастіше.

На другому місці розташувалась потреба у наявності модуля TPM – він присутній на 52,55 відсотка комп'ютерів. Відповідно, 47,45 відсотка його не мають.

Найкраща ситуація з оперативною пам'яттю: 91,05 відсотка машин підходять для Windows 11 за цим показником.

перевірити сумісність вашого комп'ютера з Windows 11 можна за допомогою офіційної програми від Microsoft Windows PC Health Check.

Статистика відповідності комп'ютерів вимогам Windows 11 / Фото Lansweeper

Раніше Microsoft заявляла, що дозволить встановити нову ОС на комп'ютери, які не відповідають вимогам, але лише через ISO-образ, а не шляхом оновлення, і "на свій страх і ризик". Крім того, такі комп'ютери можуть залишитися без оновлень.

За словами компанії, високі технічні вимоги пов'язані з підвищеною відмовостійкістю системи та сумісністю з драйверами.

Нагадаємо, Windows 11 виходить для користувачів уже завтра, 5 жовтня. Найпомітнішим її оновленням стане інтерфейс. Крім того, для зменшення розміру ОС компанія видалила з неї всі зайві програми, з якими працював дуже малий відсоток користувачів. Ці програми залишаться у магазині додатків, звідки їх можна буде за бажанням завантажити на комп'ютер.

Все, що відомо про нову операційну систему Windows 11 читайте тут.