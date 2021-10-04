Джерело дає такі дані: понад 55 відсотків комп'ютерів не відповідають вимогам Windows 11, а найбільша несумісність спостерігається серед процесорів. Компанія пояснила, чому так сталося.

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Недосяжна Windows 11

Дослідженням займалась бельгійська компанія Lansweeper.

За допомогою однойменного інструменту вона зібрала статистику про 30 мільйонів комп'ютерів з 60 тисяч організацій по всьому світу.

Перевіряли як робочі станції, так і комп'ютери віддалених працівників.

Виявилося, що 55,6 відсотка не відповідають мінімальним вимогам ОС.

Windows 11 офіційно не підтримується процесорами Intel Core 7-го покоління та AMD Zen 1 і нижче. Цей "недолік" спостерігався найчастіше.

На другому місці розташувалась потреба у наявності модуля TPM – він присутній на 52,55 відсотка комп'ютерів. Відповідно, 47,45 відсотка його не мають.

Найкраща ситуація з оперативною пам'яттю: 91,05 відсотка машин підходять для Windows 11 за цим показником.

Зверніть увагу: перевірити сумісність вашого комп'ютера з Windows 11 можна за допомогою офіційної програми від Microsoft Windows PC Health Check.

Статистика відповідності комп'ютерів вимогам Windows 11 / Фото Lansweeper

Раніше Microsoft заявляла, що дозволить встановити нову ОС на комп'ютери, які не відповідають вимогам, але лише через ISO-образ, а не шляхом оновлення, і "на свій страх і ризик". Крім того, такі комп'ютери можуть залишитися без оновлень.

За словами компанії, високі технічні вимоги пов'язані з підвищеною відмовостійкістю системи та сумісністю з драйверами.