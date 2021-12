"Понад десять": SpaceX встановлює новий рекорд

Багаторазовість у космосі сьогодні міцно асоціюється зі SpaceX. Та, здається, компанія ще сама не знає своїх меж та встановлює все нові рекорди.

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX – це один з найнадійніших носіїв, який практично гарантовано виведе корисний вантаж на орбіту. Ба більше, перший ступінь ракети – багаторазовий й може здійснювати польоти знову та знову. Й під час запуску 18 грудня 2021 року носій, встановив новий рекорд багаторазовості, відправивши у космос свій 11-й корисний вантаж.

Старт Falcon 9 з партією супутників Starlink / Фото SpaceX Flickr

Детальніше за новий рекорд

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з бази Ванденберг, Каліфорнія. Конкретно цей бустер, B1051, раніше здіймався у небо вже 10 разів:

2 березня 2019 року – місія Domo-1.

12 червня 2019 року – запуск супутників RCM.

13 грудня 2020 року – запуск супутника CXM 7.

У всі інші рази бустер здійснював вивід супутників Starlink.

18 грудня 2021 року відбувся 11-й політ B1051, який допоміг "закинути" на орбіту 52 супутники Starlink. Після цього ступінь успішно сіла на плавучу баржу-космодром Of Course I Still Love You. Ніяка інша ракета-носій не здійснювала 11 стартів та посадок. Щоправда, B1051 має конкурентів:

Бустери B1058 та B1060 здійснили уже по 9 польотів.

А ступінь B1049 має "за плечима" 10 польотів та посадок.

Поки невідомо, скільки стартів та посадок може витримати один бустер Falcon 9 без серйозного технічного огляду. Однозначно, що така багаторазовість йде на користь цінам на запуски.