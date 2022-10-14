Усі астероїди відстежуються Координаційним центром Європейського Космічного Агентства з навколоземних об'єктів (NEOCC) і Центром NASA з вивчення об'єктів, що зближуються із Землею (CNEOS). Мережу станцій, що виявляють небезпечні космічні тіла, розгорнули у 2004 році після виявлення астероїда Апофіс, який із високою ймовірністю міг зіткнутися з Землею.

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Загроза

Із 400 нових виявлених об'єктів 50 мають ширину понад 140 метрів. Подібний астероїд теоретично може знищити місто.

Один астероїд має ширину понад 1 кілометр і становить значно більшу загрозу.

Астероїди знаходяться на відстані близько 45 мільйонів кілометрів від орбітального шляху Землі.

Всі ці космічні об'єкти теоретично можуть врізатись у Землю.

Опублікована на сайті CNEOS діаграма показує, що на стан 7 жовтня загальна кількість виявлених загроз становить 30 055. З них 10 236 – це тіла розміром понад 140 метрів і 858 – понад кілометр.

Варто зазначити, що тепер у Землі є значно менше причин боятися падіння космічних тіл. Раніше NASA провело перший в історії експеримент зі зміни траєкторії астероїда, спрямувавши до одного з них апарат DART. Він на величезній швидкості врізався в камінь під назвою Діморфус і зміг успішно змінити шлях його польоту. Спостереження й аналіз даних досі тривають, однак вчені вже визнали повний успіх цієї місії.