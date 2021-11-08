У Помпеях виявили "рабську кімнату": що археологи там знайшли

У 79 році нашої ери на території сучасної Італії почалося виверження вулкану Везувій. Катастрофа поховала під тонами попелу та лави кілька населених пунктів, найвідоміший з яких – місто Помпеї, де мали вілли багато тогочасних вельмож. Руйнування та тисячі жертв тоді, майже 2 тисячі років тому, дозволяють нам сьогодні зазирнути у минуле.

Так звана Вілла Джуліані розташована неподалік Помпей та була приміською садибою. Об'єкт вивчається з 2017 року, з того часу було розкопано кілька кімнат, які могли "похвалитися" цікавим наповненням. Цього разу археологи відкопали з попелу нову кімнату, де, ймовірно, жили раби. Приміщення також може похвалитися й іншими цікавими знахідками.

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Археологічні розкопки на Віллі Джуліані / Фото фейсбук Archaeological Park of Pompeii

Детальніше про археологічні знахідки

Раніше на Віллі археологи знайшли історичний артефакт неймовірної цінності – стародавню колісницю, яка належала вельможі. Вона була гарно оздоблена та була добре збережена. Археологи впевнені, що раби, які жили у розкопаній кімнаті доглядали за цією колісницею. Про це свідчать знахідки, які розташовувалися у дерев'яному ящику: деталі кінської збруї та деталі самої колісниці.

Деталі кінської збруї та колісниці / Фото Archaeological Park of Pompeii

Науковці вважають, що раби, які жили у цій кімнаті були сім'єю. Сама кімната має площу 16 квадратних метрів та схожа на спальну та комору одночасно. У приміщені були відсутні будь-які прикраси, а освітлення йшло від маленького вікна та маленького ліхтаря.

Всього на місці розкопок було знайдено три ліжка, одне з яких, ймовірно, призначалося для дитини. Зроблені ліжка були з грубо обтесаних дерев'яних дощок та мали розміри 1,7 метра (два ліжка) та 1,4 метра (ймовірно, дитяче ліжко). Цікаво, що дошки можна було регулювати, щоб підлаштувати під зріст людини, яка користувалася ліжком. Також археологи знайшли ковдри та амфори для зберігання повсякденних речей, керамічні горщики та ймовірний нічний горщик.