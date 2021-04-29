В'язниця, самогубство та зруйновані життя:до чого призвела помилка в програмі британської пошти

Британська Post Office, яка надає поштові та фінансові послуги, визнала наявність серйозної помилки в своєму програмному забезпеченні Fujitsu Horizon, яке використовувала багато років. Весь цей час програма призводила до непоправних наслідків для працівників пошти.

За майже 20 років кілька сотень невинуватих працівників розорили та відправили за ґрати. Деякі з них позбулися роботи, сімей, будинків і заощаджень. Одна людина вчинила самогубство, коли на неї "повісили" крадіжку 100 тисяч фунтів – це майже 4 мільйони гривень за сьогоднішнім курсом.

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Хто винен

Програмне забезпечення Fujitsu Horizon, через яку проводився облік фінансів компанії з 2000 року, містило фатальну помилку в коді. Керівництво Post Office регулярно помічало нестачу коштів у програмі. Покривати такі "збитки", звісно ж, були змушені працівники. Для керівництва і судів дані програми здавалися неспростовними.

За даними The Verge, в період з 2000 по 2014 роки у суді опинилися 736 співробітників, кожного з яких звинуватили у розкраданні десятків тисяч фунтів стерлінгів.

Світло в кінці тунелю

У 2019 році постраждалим вперше вдалося довести свою невинність. Тоді суд виправдав одразу 555 співробітників і зобов'язав виплатити їм компенсації, суми яких наразі не називають.

Британське видання BBC розповідає, що відтоді було зареєстровано 2,4 тисячі звернень за компенсаціями та переглядом накладених штрафів, які розглядаються в індивідуальному порядку. Судимості вже анулювали для 45 людей, які провели по кілька місяців у в'язницях за злочини, яких не скоювали.

Реакція компанії

Як пишуть ЗМІ, поштова служба до останнього не визнавала проблем з Horizon, хоча насправді керівництво і юридичний відділ вже давно були в курсі ситуації. Тепер же компанія обіцяє замінити софт і просить допомоги в уряду Великої Британії, щоб розрахуватися з усіма компенсаціями за два десятиліття помилкових звинувачень у розкраданнях.

Про те, щоб кому-небудь пред'явили звинувачення у цій справі, не повідомляється.

На історію вже відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він назвав ситуацію "жахливою несправедливістю" і пообіцяв, що подібне не повинно повторитися в майбутньому.