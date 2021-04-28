За майже 20 років кілька сотень невинуватих працівників розорили та відправили за ґрати. Деякі з них позбулися роботи, сімей, будинків і заощаджень. Одна людина вчинила самогубство, коли на неї "повісили" крадіжку 100 тисяч фунтів – це майже 4 мільйони гривень за сьогоднішнім курсом.

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Хто винен

Програмне забезпечення Fujitsu Horizon, через яку проводився облік фінансів компанії з 2000 року, містило фатальну помилку в коді. Керівництво Post Office регулярно помічало нестачу коштів у програмі. Покривати такі "збитки", звісно ж, були змушені працівники. Для керівництва і судів дані програми здавалися неспростовними.

За даними The Verge, в період з 2000 по 2014 роки у суді опинилися 736 співробітників, кожного з яких звинуватили у розкраданні десятків тисяч фунтів стерлінгів.

Світло в кінці тунелю

У 2019 році постраждалим вперше вдалося довести свою невинність. Тоді суд виправдав одразу 555 співробітників і зобов'язав виплатити їм компенсації, суми яких наразі не називають.

Британське видання BBC розповідає, що відтоді було зареєстровано 2,4 тисячі звернень за компенсаціями та переглядом накладених штрафів, які розглядаються в індивідуальному порядку. Судимості вже анулювали для 45 людей, які провели по кілька місяців у в'язницях за злочини, яких не скоювали.

Реакція компанії

Як пишуть ЗМІ, поштова служба до останнього не визнавала проблем з Horizon, хоча насправді керівництво і юридичний відділ вже давно були в курсі ситуації. Тепер же компанія обіцяє замінити софт і просить допомоги в уряду Великої Британії, щоб розрахуватися з усіма компенсаціями за два десятиліття помилкових звинувачень у розкраданнях.

Про те, щоб кому-небудь пред'явили звинувачення у цій справі, не повідомляється.

На історію вже відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він назвав ситуацію "жахливою несправедливістю" і пообіцяв, що подібне не повинно повторитися в майбутньому.