Відомо, що Сінклер тривалий час хворів. Він помер вранці 16 вересня у себе вдома у Лондоні.

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Чим відомий Клайв Сінклер

Підприємець винайшов кишеньковий калькулятор, але він найбільш відомий тим, що популяризував домашній комп'ютер, зробивши його відносно доступним в британських магазинах.



Домашній комп'ютер ZX Spectrum / Фото Wikipedia

Першого березня 1980 року його компанія Sinclair Research Ltd представила домашній ігровий комп'ютер ZX80 на процесорі Z80 компанії ZiLOG. Почалася ера доступних домашніх комп'ютерів, за що незабаром Клайв Сінклер був удостоєний дворянського титулу та лицарського звання.

Після випуску ZX80 на ринку з'явилася простіша і дещо здешевлена версія ZX81, а трохи згодом – 1982 році світ побачив справжній шедевр – домашній комп'ютер ZX Spectrum, який став найпопулярнішим у Європі. Загальні продажі комп'ютера склали понад 5 мільйонів екземплярів.



Клайв Сінклер та комп'ютер ZX81 / Фото FT

Цікаво, що з урахуванням безлічі клонів, та копій, зокрема і в СССР, загальна кількість проданих ZX Spectrum сягає неймовірних цифр.

Також Клайв Сінклер створював інші пристрої, наприклад калькулятори, а у 1985 році випустив триколісний одномісний електромобіль Sinclair C5. Він став комерційним провалом, після якого Сінклер продав свій комп'ютерний бізнес.

Триколісний автомобіль Sinclair C5 / Фото The Telegraph

Шалена популярність ZX Spectrum

У світі досі безліч спільнот ентузіастів екосистеми ZX Spectrum. Познайомитися з нею можна навіть не маючи комп'ютера. Існує безліч емуляторів, хоча також час від часу з'являються проєкти з перевидання комп'ютера.

Сам Сер Клайв в останні роки ставився до сучасних комп'ютерів з упередженням. За визнанням в інтерв'ю його близьких, він не розумів, навіщо потрібні ці тонни пам'яті й безмежна кількість гигагерц.

На смерть Сінклера відреагував мільярдер та винахідник Ілон Маск. У своєму твітері він попрощався з колегою і заявив, що йому подобався його комп'ютер.