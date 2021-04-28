Помер астронавт екіпажу "Апполон-11" Майкл Коллінз

Учасник місії польоту на Місяць Майкл Коллінз помер від раку. Колишньому астронавту було вже 90 років.
Про смерть Коллінза 28 квітня розповіли його рідні. За їх словами, колишній астронавт тривалий час боровся з онкологією.
Актуально Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
Останні дні він провів мирно, поруч із сім'єю. Майк завжди стикався з життєвими викликами з витонченістю і смиренням. Так само стикався зі своїм останнім викликом. Ми будемо страшенно за ним сумувати,
– мовиться у повідомленні рідних.
У NASA вже відреагували на смерть Коллінза. Там заявили, що той був справжнім піонером: "Дехто називав його найсамотнішою людиною в історії – у той час, коли його колеги вперше ходили по Місяцю, він допоміг нашій нації досягти визначальної віхи".
Помер Майкл Коллінз / Фото NASA
Що відомо про Майкла Коллінза
Джерело: Вікіпедія
- Астронавт народився в Римі. Він побував у космосі двічі – у 1966 та 1969 роках.
- Перший його політ був на "Джеміні-10", а другий – на "Апполоні-11".
- Коли Ніл Армстронг і Едвін Олдрін зробили першу висадку на поверхню Місяця, Коллінз пілотував космічний корабель на орбіті.
- Він один із 24 людей, які літали на Місяць. За цей політ у 1970 році Коллінза нагородили медаллю NASA "За видатні заслуги".
- На честь астронавта назвали астероїд "6471-Коллінс"