Помер астронавт екіпажу "Апполон-11" Майкл Коллінз

Учасник місії польоту на Місяць Майкл Коллінз помер від раку. Колишньому астронавту було вже 90 років.

Про смерть Коллінза 28 квітня розповіли його рідні. За їх словами, колишній астронавт тривалий час боровся з онкологією.

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Останні дні він провів мирно, поруч із сім'єю. Майк завжди стикався з життєвими викликами з витонченістю і смиренням. Так само стикався зі своїм останнім викликом. Ми будемо страшенно за ним сумувати,

– мовиться у повідомленні рідних.

У NASA вже відреагували на смерть Коллінза. Там заявили, що той був справжнім піонером: "Дехто називав його найсамотнішою людиною в історії – у той час, коли його колеги вперше ходили по Місяцю, він допоміг нашій нації досягти визначальної віхи".



Помер Майкл Коллінз / Фото NASA

Що відомо про Майкла Коллінза

Джерело: Вікіпедія