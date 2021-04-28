Про смерть Коллінза 28 квітня розповіли його рідні. За їх словами, колишній астронавт тривалий час боровся з онкологією.

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Останні дні він провів мирно, поруч із сім'єю. Майк завжди стикався з життєвими викликами з витонченістю і смиренням. Так само стикався зі своїм останнім викликом. Ми будемо страшно за ним сумувати,

– мовиться у повідомленні рідних.

У НАСА вже відреагували на смерть Коллінза. Там заявили, що той був справжнім піонером: "Дехто називав його найсамотнішою людиною в історії – у той час, коли його колеги вперше ходили по Місяцю, він допоміг нашій нації досягти визначальної віхи".



Помер Майкл Коллінз / Фото НАСА

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