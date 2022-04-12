Полювання на шпигунів: Китай намагається вкрасти технології чипів у тайванських компаній

Тайванська TSMC забезпечує вражаючі 92% світового виробництва передових чипів, що робить напівпровідникову промисловість країни вкрай важливою. Китай мріє про цей ринок і йде на все заради нього.

Звісно ж, Китай теж виготовляє власні чипи, однак базуються вони на технологіях, які сьогодні вже вважаються застарілими та менш ефективними. Простіше кажучи, до успіхів тайванських виробників Китаю дуже далеко, а це означає, що у чомусь він сильно програє. Судячи з повідомлень обізнаних джерел, на які посилається Reuters, Пекін поставив завдання обійти Тайвань у цьому питанні — і для цього можуть використати, зокрема, незаконні методи.

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Китай береться за старе

Пам'ятаєте часи – ще до розквіту Xiaomi, Huawei та інших брендів – коли фраза "китайська підробка" була чимось на кшталт власної назви, за якою стояла історія про крадіжку технологій, інтелектуальних прав, дизайну, логотипів тощо? Китай не забув цю практику і пробує реалізувати її з чипами.

У грудні 2020 року Тайвань створив спеціальну групу для боротьби з крадіжкою технологій.

З того часу з'явилися сім кримінальних справ, а в березні 2022 року бюро провело свою найбільшу операцію — рейд на вісім компаній, спрямований на протидію "незаконній діяльності Комуністичної партії Китаю з переманювання талантів та крадіжки секретів".

За даними Reuters, також ведуться розслідування щодо близько ста китайських компаній, підозрюваних у незаконному переманюванні фахівців та крадіжці технологій.

Один із розслідуваних бюро випадків стосується фірми, яка видає себе за тайванську компанію з аналізу даних. Але, за версією влади, це підрозділ шанхайської фірми з виробництва мікросхем, що відправляє креслення до Китаю. У березні 2022 року, після майже року стеження, бюро викликало на допит власника фірми й відпустило його під заставу.

Влада Тайваню працює над посиленням покарання за крадіжку технологій. Максимальний термін ув'язнення буде збільшено з одного року до трьох років, а максимальний розмір штрафу – з 5 до 520 тисяч доларів. Уряд навіть запропонував зробити витік інформації про технології ядра чипа порушенням закону про національну безпеку.