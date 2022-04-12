Звісно ж, Китай теж виготовляє власні чипи, однак базуються вони на технологіях, які сьогодні вже вважаються застарілими та менш ефективними. Простіше кажучи, до успіхів тайванських виробників Китаю дуже далеко, а це означає, що у чомусь він сильно програє. Судячи з повідомлень обізнаних джерел, на які посилається Reuters, Пекін поставив завдання обійти Тайвань у цьому питанні — і для цього можуть використати, зокрема, незаконні методи.

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Китай береться за старе

Пам'ятаєте часи – ще до розквіту Xiaomi, Huawei та інших брендів – коли фраза "китайська підробка" була чимось на кшталт власної назви, за якою стояла історія про крадіжку технологій, інтелектуальних прав, дизайну, логотипів тощо? Китай не забув цю практику і пробує реалізувати її з чипами.

У грудні 2020 року Тайвань створив спеціальну групу для боротьби з крадіжкою технологій.

З того часу з'явилися сім кримінальних справ, а в березні 2022 року бюро провело свою найбільшу операцію — рейд на вісім компаній, спрямований на протидію "незаконній діяльності Комуністичної партії Китаю з переманювання талантів та крадіжки секретів".

За даними Reuters, також ведуться розслідування щодо близько ста китайських компаній, підозрюваних у незаконному переманюванні фахівців та крадіжці технологій.

Один із розслідуваних бюро випадків стосується фірми, яка видає себе за тайванську компанію з аналізу даних. Але, за версією влади, це підрозділ шанхайської фірми з виробництва мікросхем, що відправляє креслення до Китаю. У березні 2022 року, після майже року стеження, бюро викликало на допит власника фірми й відпустило його під заставу.

Влада Тайваню працює над посиленням покарання за крадіжку технологій. Максимальний термін ув'язнення буде збільшено з одного року до трьох років, а максимальний розмір штрафу – з 5 до 520 тисяч доларів. Уряд навіть запропонував зробити витік інформації про технології ядра чипа порушенням закону про національну безпеку.