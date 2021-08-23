Навколо Землі є так звані радіаційні пояси Ван Аллена. Зовнішній радіаційний пояс складається в більшості із високоенергетичних електронів. Лінії магнітної індукції цього поясу "виходять" прямо з полюсів Землі. І по цих лініях електрони можуть досягати атмосфери, іонізуючи її. Ми це можемо спостерігати у вигляді полярного сяйва.

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Полярне сяйво над Аляскою: дивитись відео онлайн

"Висихання" озонового прошарку

Група вчених під керівництвом професора Yoshizumi Miyoshi проаналізувала вплив високоенергетичних електронів, які стають причинами полярного сяйва, на озоновий прошарок Землі.

Виявилося, що електрони немов "висушують" озоносферу, що може призводити до змін клімату. Найінтенсивніше процес "висушування" відбувається під час полярних сяйв. Щоб це виявити вчені використали цілу плеяду різноманітних наукових інструментів.

Використавши наявну інформацію науковці провели комп'ютерне моделювання процесу. Виявилося, що електрони можуть потрапляти в атмосферу в широкому діапазоні енергій: від декількох кілоелектронвольтів до мегаелектронвольтів. Ці електрони несуть достатньо енергії, щоб проникнути в нашу атмосферу та опинитися на висоті 60 кілометрів. Комп'ютерне моделювання показало, що електрони відразу ж виснажують озоносферу, "висушуючи" близько 10% локального озону.

Оскільки бомбардування атмосфери електронами відбувається постійно, то й деградація озонового прошарку може бути дуже значна. Науковці будуть продовжувати спостереження, щоб більше дізнатися про вплив електронів на озоновий прошарок та клімат Землі.

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