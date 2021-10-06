У Польщі знайшли таємничу срібну статуетку: фото загадкової прикраси

Антропоморфна фігурка, яку виявили археологи у Польщі, не має аналогів. Таємничий виріб раннього середньовіччя виготовлений зі срібла.

Територію, на якій знайшли статуетку, розкопували впродовж 60 років.

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Де розкопали дивину

Розкопки проводяться поблизу Любліна, в Ходліку. Цей район – один із найбагатших археологічних просторів Польщі. Саме там розташовувалось Люблінське воєводство.

Ходлік був найбільшою опорною точкою Польщі VIII – X століття. Епіцентром поселення в цьому регіоні місто стало через близьке розташування основних доріг країни.

Науковці досліджували місцину впродовж 60 років. Вони виявили курганні могили, залишки укріплень та споруд, а також найбільше ранньосередньовічне зерносховище в Європі.

Що шукали цього разу

Останні два сезони археологи провели в пошуках штучних споруд середньовічних мешканців. Науковці виявили сотні фрагментів посуду.

Глиняні посудини датуються VIII – X століттями – епохою раннього середньовіччя. Археолог Польської академії наук Лукаш Мехович впевнений, що така велика кількість решток свідчить про те, що місто буяло життям.

Ходельська котловина є укріпленим поселенням мікрорегіону – тут є 4 дуже близькі замки, додаткові укріплення у вигляді поздовжнього насипу. Окрім того, тут перетинаються два важливі торгові шляхи. Безумовно, це було багате місце і ласий шматочок для нападників,

– зазначає Мехович.

І дійсно, на місці розкопок виявились наконечники стріл, списів. Археологи натрапили на фундамент оборонного валу, де також знайшли рештки військових, які захищали місто.

Лунула – кулон-півмісяць / Фото thehistoryblog

Окрім того, виявили декоративні предмети – як-от лунулу (кулон у формі півмісяці) та загадкову статуетку зі срібла, яка спантеличила експертів.

Яке призначення фігурки

Статуетка, яку знайшли археологи, стала визначною знахідкою. Срібна фігурка висотою 5 сантиметрів також відноситься до періоду раннього середньовіччя. На статуетці видно людські руки, що перетинають груди, а також помітно стопи та обличчя. Лице людської фігурки стерте – вчені припускають, що риси обличчя стерлися внаслідок деформації металу.

Статуетка людини зроблена зі срібла / Колаж 24 каналу з фото thehistoryblog

Можливо, в руках у статуетки був якийсь предмет. Проте, як і обличчя, загадкова річ стерлася.

Дослідники шукають предмети для порівняння, щоб ідентифікувати фігурку. Проте досі призначення таємничої статуетки невідоме.

Таємниці минулого в Україні

Ще в кінці ХІХ століття археолог Вікентій Хвойка зробив сенсаційні знахідки трипільської культури на березі Дніпра. Серед традиційних для того часу землеробських приладів науковець виявив таємничі "біноклі" – глиняні фігури, з’єднані у кількох місцях. Ця пам’ятка – унікальна для всього світу. Вже понад століття вчені та релігієзнавці намагаються зрозуміти, для чого ж справді робили такі фігурки – і досі не знайшли відповіді на це питання.