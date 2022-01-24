У Польщі створили звукову гармату для "видування" шкідливого смогу

24 січня 2022 , 22:02
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Джерело:

Euronews

Польські вчені з Академії гірничої справи та металургії у Кракові розробили новий спосіб очищення повітря від шкідливих частинок смогу. Ефект триває до трьох годин.

Звукова гармата видає гучний уривчастий звук кожні шість секунд. Він виштовхує забруднюючі частинки на висоту в кілька сотень метрів, дозволяючи людям вільніше дихати.

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Що відомо

  • Багато польських міст і селищ використовують неекологічні системи опалення, через що з приходом холодів їх накриває щільним смогом.
  • У ньому міститься величезна кількість шкідливих частинок, які проникають глибоко в легені, викликають запалення і хронічні хвороби.
  • Через це, як пише джерело, Польща вважається однією з найбільш забруднених країн ЄС.

Встановлений на металевому контейнері, експериментальний пристрій складається з великого перевернутого конуса, який і видає гучний звук. Гармата краківських винахідників за годину роботи зменшує концентрацію забрудників на 15-30 відсотків у радіусі трьох кілометрів.

Ми використовуємо вертикальну ударну хвилю, яка створюється в результаті згоряння ацетилену та повітря,
– розповідає Домінік Грибос з Краківської гірничо-металургійної академії, один із винахідників.

 

У результаті виходить досить гучний хлопок, який може завдавати дискомфорту людям. Втім, одна з місцевих мешканок каже, що звук схожий на феєрверк і ледь чутний вдома, і це набагато краще, ніж дихати важким смогом.

Тут дуже сильний смог. Ми не можемо провітрювати наші квартири, тому що дуже смердить. Тож, якщо це може допомогти, нехай вони проведуть тести,
каже Йоланта Валькович, 43-річна бухгалтерка.


Акустична гармата польських винахідників / Фото BARTOSZ SIEDLIK/AFP

Ефект тримається від однієї до трьох годин. Таке разове очищення повітря обійдеться, за розрахунками, у 220-330 євро за годину роботи.

Зараз вчені намагаються вивести оптимальний режим роботи гармати, підбираючи потрібну частоту звукових "ударів", їх тривалість і загальний час роботи.  

Автор: Олександр Гайдамашко