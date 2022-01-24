У Польщі створили звукову гармату для "видування" шкідливого смогу

Польські вчені з Академії гірничої справи та металургії у Кракові розробили новий спосіб очищення повітря від шкідливих частинок смогу. Ефект триває до трьох годин.

Звукова гармата видає гучний уривчастий звук кожні шість секунд. Він виштовхує забруднюючі частинки на висоту в кілька сотень метрів, дозволяючи людям вільніше дихати.

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Що відомо

Багато польських міст і селищ використовують неекологічні системи опалення, через що з приходом холодів їх накриває щільним смогом.

У ньому міститься величезна кількість шкідливих частинок, які проникають глибоко в легені, викликають запалення і хронічні хвороби.

Через це, як пише джерело, Польща вважається однією з найбільш забруднених країн ЄС.

Встановлений на металевому контейнері, експериментальний пристрій складається з великого перевернутого конуса, який і видає гучний звук. Гармата краківських винахідників за годину роботи зменшує концентрацію забрудників на 15-30 відсотків у радіусі трьох кілометрів.

Ми використовуємо вертикальну ударну хвилю, яка створюється в результаті згоряння ацетилену та повітря,

– розповідає Домінік Грибос з Краківської гірничо-металургійної академії, один із винахідників.

У результаті виходить досить гучний хлопок, який може завдавати дискомфорту людям. Втім, одна з місцевих мешканок каже, що звук схожий на феєрверк і ледь чутний вдома, і це набагато краще, ніж дихати важким смогом.

Тут дуже сильний смог. Ми не можемо провітрювати наші квартири, тому що дуже смердить. Тож, якщо це може допомогти, нехай вони проведуть тести,

– каже Йоланта Валькович, 43-річна бухгалтерка.



Акустична гармата польських винахідників / Фото BARTOSZ SIEDLIK/AFP

Ефект тримається від однієї до трьох годин. Таке разове очищення повітря обійдеться, за розрахунками, у 220-330 євро за годину роботи.

Зараз вчені намагаються вивести оптимальний режим роботи гармати, підбираючи потрібну частоту звукових "ударів", їх тривалість і загальний час роботи.