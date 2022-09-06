Старе кладовище розташоване у селі Пень. Останки жінки не тільки притисли до землі серпом, перекинутим через горло, а й накинули на палець ноги замок. Усі ці ритуали, за словами археологів, повинні були не допустити її повернення у світ живих.

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Ким вона була

Дослідники виявили, що скелет мав шовкову шапочку на голові, яка вказує на високий соціальний статус померлої. Крім того, один передній зуб жінки має досить незвичне положення, що, за припущеннями, могло забезпечити їй репутацію відьми чи вампіра.



Череп жінки з серпом, перекинутим через шию / Фото Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań

Керівник групи професор Даріуш Поліньскі з Університету Миколи Коперника в місті Торунь сказав, що форма поховання досить незвичайна:

Способи захисту від повернення мертвих включають відсікання голови або ніг, розташування померлого обличчям вниз, щоб він кусав землю, спалювання. Серп клали на шию так, що якби померлий спробував підвестися, то, швидше за все, голова була б відрубана чи пошкоджена. Замок на великому пальці лівої ноги скелета, ймовірно, також символізує неможливість повернутися,

– каже вчений.



Скелет жінки з серпом, перекинутим через шию / Фото Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań

Ранні записи міфів про повернення з потойбічного світу в Східній Європі сягають XI століття. Люди боялися, що померлі проберуться назад на поверхню, стануть монстрами й тероризуватимуть живих.

У деяких частинах Східної Європи віра в історії про вампірів настільки поширилася, що навіть призвела до страт людей. Тому нерідко в регіоні можна знайти поховання, де череп протикає металевий стрижень. Цей спосіб вважався гарантією того, що людина не повстане.



Процес розкопок у селі Пень, Польща / Фото Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań



Скелет жінки з серпом, перекинутим через шию / Фото Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań