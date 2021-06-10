Назад в майбутнє: британська компанія пропонує пересуватися на дирижаблях

Британська компанія Hybrid Air Vehicles пропонує використовувати дирижаблі, щоб перевозити пасажирів. Таке рішення викликане бажанням знизити рівень викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Hybrid Air Vehicles (HAV), оприлюднила плани щодо серії близькомагістральних рейсів, які дозволять подорожувати на борту її дирижабля Airlander 10. Ймовірно, маршрути будуть включати такі міста, як Ліверпуль, Белфаст, Осло, Стокгольм та Барселона. У HAV стверджують, що такі польоти зведуть вуглецевий слід однієї людини до мінімуму, ніж у випадку, якби людина подорожувала літаком.

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Презентація дирижабля Airlander 10: дивитись відео онлайн

Що відомо про дирижабль Airlander 10

Дирижабль може підняти в повітря до 10 тонн вантажу.

Швидкість руху становитиме близько 90 кілометрів на годину.

Дальність польоту складатиме 7 400 кілометрів.

Місткість дирижаблю складає 90 пасажирів.

Компанія Hybrid Air Vehicles пропонуватиме не лише пасажирські перевезення, а й екскурсійні тури. Дирижаблями можна надсилати нетермінові вантажі. Головною перевагою такої інновації буде те, що машина може сісти на необладнаний майданчик.

Оскільки однією з головних задач компанії HAV було зменшення кількості викидів вуглекислого газу в атмосферу та боротьба за екологію, то у деяких спеціалістів виникли питання щодо того, чому дирижабль наповнюється гелієм.

Основним джерелом виробництва гелію є видобуток нафти та газу. Головним рушієм для майбутньої галузі дирижаблів є зменшення викидів вуглекислого газу. А сучасна індустрія дирижаблів на основі гелію повинна буде розраховувати на нафтогазову промисловість. В цьому немає сенсу,

– ділиться думкою дослідник Міжнародного інституту прикладного системного аналізу в Австрії Джуліан Хант.

Екологічнішою альтернативою гелію може бути водень. Але водень – це легкозаймиста небезпечна речовина. Трагедія дирижабля "Гінденбург" тому підтвердження.

Джуліан Хант впевнений, що повернення дирижаблів не відбудеться. Та Майк Дарем, технічний директор HAV, налаштований рішуче і компанія готується до виходу у світ Airlander 10. В майбутньому планується побудувати Airlander 50, який зможе брати до 50 тонн вантажу.