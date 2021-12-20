Пологи на автопілоті: жінка народила в електромобілі Tesla, поки той самостійно їхав до лікарні

Одне з західних видань розповіло історію, що сталася у Пенсильванії, США. Там жінка не встигла доїхати до лікарні, народивши прямо в автомобілі Tesla. Найцікавіше те, що машина в цей час самостійно їхала до лікарні з увімкненим автопілотом.

Система автопілота Tesla часто стає джерелом поганих новин через аварії, у які потрапляє. Однак цього разу ситуація зовсім інша. Розробка компанії Ілона Маска забезпечила щасливий фінал.

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Пологи у машині

Все сталося ще 9 вересня. Тоді посеред ночі у Йіран Шеррі почалися перейми, і вже вранці вона з чоловіком і трирічним сином вирушили до лікарні.

Їхати було недалеко, однак сім'я потрапила в затор. Поїздка розтягнулася на 20 хвилин.

І хоча це теж невеликий відрізок часу, але його вистачило, щоб у жінки відійшли води, і вона народила прямо в машині.



Йіран та Кітінг Шеррі з дітьми / Фото Джуді Шеррі

Її чоловік при цьому мав можливість включити автопілот, і більше уваги приділяти дружині.

Видання зазначає, що водій при цьому не встав з переднього сидіння. Як і рекомендує компанія-виробник, він використав автопілот як допоміжний елемент, продовжуючи однією рукою тримати кермо, а іншою – руку дружини.

Шеррі народила дочку безпосередньо перед приїздом до лікарні.

Біля входу саме стояв педіатр. Він викликав медсестер, які й перерізали пуповину прямо на передньому сидінні автомобіля, разом з тим оголосивши, що дитина здорова і все закінчилося добре.



Автомобіль, де все сталося / Фото з сімейного архіву

Лікарі, як пише видання, назвали дівчинку "дитиною Tesla". Батьки якийсь час навіть думали дати їй ім'я Тесс – на честь електромобіля. Проте у підсумку передумали – дівчинку звуть Мейв Лілі.