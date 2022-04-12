Поліція затримала адміністраторів сайту замовних убивств: він виявився шахрайським
Джерело:DIICOT
Часом злочинці обманюють навіть інших злочинців. П'ятеро чоловіків організували незаконний бізнес, обіцяючи виконати замовлення на вбивство. Усіх затримала румунська поліція.
П'ятірка хитрих ділків заправляла найвідомішим сайтом вбивств на замовлення в даркнеті, який носив імена Besa Mafia, Camorra Hitman, а з недавніх часів — Hitman Marketplace №1. Ресурс насправді був фальшивкою, адже ніяких кілерів адміністратори сайту не знали. Проте це не заважило їм брати за пошук виконавців від 5000 до 20 000 доларів у біткоїнах.
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Шахраї проти убивць
- Сайт, створений ще у 2010-х, пропонував звести замовника й виконавця убивства.
- Користувачів попросили подати дані про мету, інформацію про те, як і коли має статися вбивство, а потім просили сплатити "комісію" у біткоїнах.
- За даними правоохоронців, за довгі роки роботи адміністрація прийняла тисячі замовлень і знайшла собі безліч платних клієнтів.
- Чоловіки замовляли вбивства своїх дружин, ділові партнери шукали вбивць для своїх колег, людина, яка втратила гроші на сайті спортивних ставок, попросила вбити представника служби підтримки, який відмовився допомогти у поверненні коштів, знайшовся навіть той, хто замовив убивство 14-річного підлітка.
- І хоч сам "бізнес" був шахрайським, клієнти приходили з цілком серйозними очікуваннями, не знаючи, з ким мають справу.
Як повідомляє тепер Румунське управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), рейди та затримання були проведені на запит американської влади. Міністерство національної безпеки США та ФБР роками розслідували справи, пов'язані з цим ресурсом. Багато подробиць про Besa Mafia стали відомі ще в 2016 році, коли сайт зламали, а інформація про користувачів сайту та їх замовлення стала надбанням громадськості.
У результаті, в ході операції правоохоронців, було затримано не лише п'ятьох адміністраторів, але й чотирьох свідків.