Поліція затримала адміністраторів сайту замовних убивств: він виявився шахрайським

Часом злочинці обманюють навіть інших злочинців. П'ятеро чоловіків організували незаконний бізнес, обіцяючи виконати замовлення на вбивство. Усіх затримала румунська поліція.

П'ятірка хитрих ділків заправляла найвідомішим сайтом вбивств на замовлення в даркнеті, який носив імена Besa Mafia, Camorra Hitman, а з недавніх часів — Hitman Marketplace №1. Ресурс насправді був фальшивкою, адже ніяких кілерів адміністратори сайту не знали. Проте це не заважило їм брати за пошук виконавців від 5000 до 20 000 доларів у біткоїнах.

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Шахраї проти убивць

Сайт, створений ще у 2010-х, пропонував звести замовника й виконавця убивства.

Користувачів попросили подати дані про мету, інформацію про те, як і коли має статися вбивство, а потім просили сплатити "комісію" у біткоїнах.

За даними правоохоронців, за довгі роки роботи адміністрація прийняла тисячі замовлень і знайшла собі безліч платних клієнтів.

Чоловіки замовляли вбивства своїх дружин, ділові партнери шукали вбивць для своїх колег, людина, яка втратила гроші на сайті спортивних ставок, попросила вбити представника служби підтримки, який відмовився допомогти у поверненні коштів, знайшовся навіть той, хто замовив убивство 14-річного підлітка.

І хоч сам "бізнес" був шахрайським, клієнти приходили з цілком серйозними очікуваннями, не знаючи, з ким мають справу.

Як повідомляє тепер Румунське управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), рейди та затримання були проведені на запит американської влади. Міністерство національної безпеки США та ФБР роками розслідували справи, пов'язані з цим ресурсом. Багато подробиць про Besa Mafia стали відомі ще в 2016 році, коли сайт зламали, а інформація про користувачів сайту та їх замовлення стала надбанням громадськості.

У результаті, в ході операції правоохоронців, було затримано не лише п'ятьох адміністраторів, але й чотирьох свідків.