Ай-Да – британська розробка, яка є першою в своєму роді. Її описують як "бачення майбутнього". Вона вміє малювати, вигадувати й створювати власні скульптури та інші твори мистецтва.

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Чому затримали Ай-Ду

Причиною затримання стала підозра в шпигунстві, оскільки у робота є модем і камери в очах.

Вони використовуються для малювання – спеціальні алгоритми обробляють те, що вона "бачить".

Крім того, прикордонники подумали, що Ай-Да здатна вести розмову.

Робота утримували разом з її творами протягом 10 днів і відпустили лише 20 жовтня, за день до відкриття виставки "Вічність — це зараз". Над її звільненням працював особисто британський посол.

Вона не шпигунка. Люди бояться роботів, я це розумію. Але ситуація іронічна, тому що мета Ай-Ди — попередити про зловживання технологічним розвитком, а її затримали тільки через те, що вона робот,

– каже Едайн Міллер, творець ШІ-художниці.

Експонат, створений роботом Ай-Да та виставлений наразі у Каїрі / Фото PR