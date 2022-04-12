Поліція Сан-Франциско спробувала затримати безпілотний автомобіль: ось, що з цього вийшло

Два місяці тому стартап Cruise дозволив жителям Сан-Франциско їздити на своєму безпілотному роботаксі. Одна з машин уже встигла "посперечатися" з поліцією.

Комічна ситуація сталася на початку квітня. Ролик спочатку був опублікований в Instagram, однак пізніше розлетівся по всіх новинах. Користувач зафіксував взаємодію між поліцейським управлінням Сан-Франциско й автономним транспортним засобом, який зупинили через вимкнені фари.

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Що сталося

Зупинивши автомобіль у темний час доби, поліцейський підходить до його вікна, безуспішно намагається відкрити двері, а тоді повертається до своєї патрульної машини.

Автономний транспортний засіб, зафіксувавши своїми датчиками відсутність людей та об'єктів поблизу і не розуміючи ситуації, починає від'їжджати.

Може здатися, що далі на глядача чекає справжня поліцейська погоня, однак автівка практично одразу з'їжджає на узбіччя і знову зупиняється.

Поліцейські під'їжджають ззаду, виходять з машини, а потім кружляють навколо автомобіля, імовірно намагаючись зрозуміти, як включити його фари або відкрити заблоковані двері.

Як пояснив The Verge представник Cruise Аарон Маклір, безпілотний автомобіль почав рухатися не для того, щоб утекти від поліції — він намагався знайти безпечніше місце для зупинки. Більшості водіїв-людей, такий маневр навряд чи зійшов би з рук. Маклір також підтвердив, що поліція зупинила автомобіль через те, що у нього не були включені фари, і каже, що компанія з того часу усунула проблему.

Офіцер зв'язався з персоналом Cruise і ніякого попередження видано не було. Ми тісно співпрацюємо з SFPD над тим, як взаємодіяти з нашими транспортними засобами, і в нас є спеціальний номер телефону, за яким вони можуть дзвонити в подібних ситуаціях,

– каже Маклір.

Спеціалісти стартапу не знають, що змусило автомобіль працювати без фар. Можливо, функція автоматичного включення не спрацювала, бо навколо було занадто яскраво. У будь-якому випадку, представники висловили свою стурбованість ситуацією, адже безпілотникам дозволено їздити тільки з 10 вечора до 6 ранку, що, очевидно, робить фари дуже важливими.

Cruise – дочірня компанія General Motors. Вона використовує технологію лідарів для забезпечення автономності своїх автомобілів. З 2017 року автомобілі перевозять співробітників.