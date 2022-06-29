Поліція Китаю передбачає злочини, слідкуючи за тими, кого вважає майбутніми порушниками

Видання New York Times опублікувало матеріал, у якому стверджує, що Китай за допомогою налагодженої системи стеження постійно спостерігає за людьми, які не є злочинцями, але які, на думку влади, ними стануть. Хто ж потрапив до списку?

Штучний інтелект допомагає переслідувати не лише власних громадян, а й представників інших національностей, у яких влада країни вбачає загрозу. Все зайшло настільки далеко, що поліція тепер не лише реагує на загрози, які вже виникли, але й намагається спрогнозувати майбутні злочини та протести – все, як у кіно. Забезпечує роботу алгоритмів широка мережа камер спостереження, розгорнута по всій країні.

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Хто під підозрою

Згідно зі звітом New York Times, сьогодні під пильним наглядом комуністичної партії Китаю перебуває понад 1,4 мільярда людей. Вони "фіксуються поліцейськими камерами, які встановлені скрізь від кутів вулиць і стель у метро до вестибюлів готелів і багатоквартирних будинків. Навіть їхні телефони відстежуються, їхні покупки відстежуються, а їхні онлайн-чати піддаються цензурі.

Зараз навіть їхнє майбутнє знаходиться під наглядом,

– зазначає видання.

Однак найбільше побоювання журналістів-розслідувачів викликало те, що влада, відома своїми порушеннями прав людини, особливу увагу звертає на вразливі групи, такі як етнічні меншини, трудові мігранти, люди з психічними захворюваннями та особи з діагнозом ВІЛ.

Почалося все це два роки тому, коли Китай використав ШІ та розпізнавання облич, які потрапили на відеокамери, для відстеження громадян, інфікованих коронавірусом.

У той час громадськість висловила занепокоєння з приводу посягань на конфіденційність і згоду.

Проте це мало цікавить уряд, тому він, за даними New York Times, почав закуповувати "технологію, яка використовує великі дані спостереження для прогнозування злочинів і протестів до того, як вони відбудуться".

Технологія здатна попередити поліцію, якщо, людина, викрита в споживанні наркотиків, робить занадто багато дзвінків на той самий номер, чи сигналізувати офіцерам щоразу, коли людина з історією психічних захворювань наближається до школи.

Джерело також згадує ситуацію, коли у 2020 році влада південного Китаю нібито відхилила прохання жінки переїхати до Гонконгу, щоб бути зі своїм чоловіком, після того, як програмне забезпечення попередило, що шлюб імовірно є фіктивним. Пізніше розслідування показало, що вони "не часто бували в одному місці в один і той же час і не проводили Свята Весни разом". Тоді поліція дійшла висновку, що шлюб був підроблений для отримання дозволу на міграцію.

Наразі неясно, чи застосовують до імовірних "порушників" якісь заходи, якщо порушення фактично не відбулося, а є лише припущеннях штучного інтелекту. Видання зазначає, що такий підхід до забезпечення правопорядку потенційно може "автоматизувати системну дискримінацію та політичні репресії".