Паніка на вулицях Гонолулу: поліція використала роботів Boston Dynamics для роботи з бездомними

Роботів Boston Dynamics застосовують у найрізноманітніших ситуаціях, що час від часу викликає суперечки щодо етичності, адже іноді такі компаньйони правоохоронців лякають людей. Проте ситуація в Гонолулу здійняла справжню паніку.

Поліція в Гонолулу використала робособак для вимірювання температури в таборі для бездомних у рамках боротьби з пандемією коронавірусу. Ці дії призвели до паніки серед певних груп, які вважають, що поліція буде використовувати роботів з агресивними і нелюдськими цілями.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно

Що відбувається

Департамент поліції пояснив, що роботи захищають і працівників і жителів табору, вимірюючи температуру тіла та допомагаючи у виявленні нових хворих. Це лише ще один інструмент, покликаний уберегти рятувальників від небезпеки, на кшталт дронів чи роботів на колесах. За словами поліціянтів, вони рідко застосовують подібні технології, і ще не було жодної людини, яка б поскаржилася, що "це страшно чи тривожно".

Проте незадоволені громадяни впевнені: після закінчення пандемії роботи повернуться з набагато страшнішими цілями.

Оскільки ці люди бездомні, це вважається нормальним. У якийсь момент [роботи] знову з'являться для інших цілей після того, як пандемія закінчиться,

– каже Чонук Кім, юридичний директор Гавайського Союзу захисту громадянських свобод.

Є велика ймовірність, що поліція відмовиться від подальшого використання технології Boston Dynamics, як це сталося раніше у Нью-Йорку, де після протестів поліція була змушена розірвати контракт на оренду робопса, застосувавши його всього кілька разів. Одним з випадків його використання була доставка їжі та води заручникам при захопленні будинку терористами.

Хай там як, але це дуже корисна технологія, яка зазвичай допомагає різноманітним комунальним службам оглядати небезпечні місця, де після різного роду катастроф можуть залишатися вцілілі люди.