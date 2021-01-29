Поліція Дубая почала виявляти злочинців серед підозрюваних по електричній активності мозку. Технологія отримала назву "Memory-Print".

Джерело: khaleejtimes

Пристрій, розроблений для цих цілей, вже випробували в рамках реального розслідування.

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Як відбувалось розслідування

Вбивство сталося на складі, де щодня працювало кілька людей. Спершу поліція встановила усіх людей, які могли бути причетними. Потім під час допиту була використана нова технологія. На підозрюваних у вбивстві наділи датчики й показали зображення, частина з яких були пов'язані з матеріалами справи.

Машина може розпізнати, коли підозрюваний бачить фотографії, інструменти чи обладнання, які він або вона могли використовувати у злочині. Це допомогло б поліції визначити, чи можна вважати особу підозрюваною чи ні. Збільшення хвиль P300 відбувається безпосередньо, коли людина бачить речі, які викликають пам’ять про те, що сталося,

– пояснив судовий психолог Мухаммад Ісса Аль Хаммаді, директор департаменту кримінології.

Під час експерименту прилад зафіксував, що в одного з випробовуваних при погляді на знімок знаряддя злочину змінилася електроенцефалограма. Після цього його відправили на допит, де він зізнався у скоєному, давши свідчення про обставини своїх дій.

Це означало, що він запам'ятав інструмент,

– пояснив Аль Хаммаді.

Як повідомила поліція Дубая, технологію доводили до фінального вигляду протягом року, перш ніж почати застосовувати на практиці. І це був перший реальний випадок, в якому злочин було розкрито за допомогою вивчення зміни електричної активності мозку людини, прямо пов'язаного з певною подією.