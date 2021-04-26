Поліція теж уміє жартувати. Після того, як про знайдену консоль написали у Твіттері, ця історія стала героєм сюжету новин на американському телеканалі Fox 13 News.

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Що сталося

Перший твіт про цю історію в обліковому записі BountifulCityPD з'явився 21 квітня. У ньому працівники поліції запрошували власників консолі забрати своє майно.

Мейсон і Алі, хтось знайшов ваш Nintendo Switch у парку Норт-Каньйон і передав його нам. Я побив усі ваші рекорди й витратив усі золоті монети, і тепер мені нудно, так що ви можете прийти й забрати консоль,

— написав один з поліціянтів, на ім'я Жубер, у Твіттері відділку поліції, вказавши номер справи, за яким власники можуть забрати Switch.

Пізніше там же повідомили, що консоль повернулася до своїх господарів, але спочатку в неї пограв інший правоохоронець, якого звуть Сенборн. Він зумів повернути частину монеток, витрачених колегою.

Дивіться сюжет Fox 13 News про цю ситуацію: відео англійською