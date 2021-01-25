Депутат Європарламенту від Німеччини Енгін Ероглу поцікавився про заходи, яких вживає Євросоюз для збереження особистої інформації користувачів у зв'язку з оновленням політики WhatsApp. Виявляється, купуючи месенджер в 2014 році, Facebook пообіцяла не поєднувати дані з двох додатків.

Корпорація Марка Цукерберга планувала оновити свою політику конфіденційності 8 лютого, згідно з якою WhatsApp, який є частиною компанії, буде обмінюватися даними з іншими сервісами Facebook. Це стало причиною суперечок і обговорень по всьому світу, а згодом і масової міграції користувачів в інші месенджери, зокрема, Telegram і Signal, тому пізніше оновлення було екстрено перенесено на 3 місяці, пише 24 канал.

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Деталі запиту

Енгін Ероглу у своєму запиті до Європарламенту поцікавився, чи ведеться розслідування змін в умовах користування месенджером з боку органів безпеки. У 2014 році корпорація придбала месенджер за 19 мільярдів доларів, а Єврокомісія визнала угоду зі злиття компаній законними. Але, на думку депутата, ситуація, що склалася дозволяє переглянути це питання.

Користувачів просять дати згоду на те, щоб доступ до їх даних був наданий іншим продуктам компанії Facebook,

— зазначив депутат.

Нові умови Угоди користувача також стали причиною антимонопольного розслідування проти Facebook і WhatsApp в Туреччині. А британський фахівець в області кібербезпеки Зак Доффман з'ясував, що Facebook цікавиться занадто величезною кількістю інформації, за якою не складе труднощів звести нанівець приватність користувача.