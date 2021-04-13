Політ вертольота Ingenuity знову перенесли: потрібне оновлення прошивки апарата

Фахівці NASA продовжують працювати над вирішенням проблеми, яка заважає здійсненню першого в історії польоту гвинтокрилого апарату в марсіанській атмосфері. Наразі дату випробування перенесли на невизначений термін.

Нагадаємо, що невеликий вертольоті Ingenuity прибув на Червону планету на борту ровера Perseverance. Відтоді апарат готувався до тестового польоту в атмосфері Марса, з метою підтвердження концепції можливості польотів аналогічних апаратів.

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Випробувальний політ марсіанського вертольота Ingenuity

Перший політ планувалося здійснити ще 11 квітня, однак в ході тестів була виявлена аномалія в роботі бортових систем, через що запуск вертольота довелося відкласти на 14 квітня.

Як тепер повідомляється, для вирішення проблеми потрібно оновлення програмного забезпечення літального апарату. Фахівці NASA зараз працюють над відповідним апдейтом, який після тестування буде завантажений в пам'ять Ingenuity.

Раніше вертоліт вже провів перевірку лопатей. Вони були розблоковані NASA віддалено, а вертоліт навіть дещо порухав ними – марсохід Perseverance записав все на коротке відео

Після оновлення програмного забезпечення, вертоліт злетить, зробивши перший в історії гвинтовий політ за межами Землі. Камери як самого дрона, так і ровера будуть працювати під час цього невеликого, але історичного, зльоту, тож точно будуть фото, а можливо навіть відео. Якщо все піде вдало, далі Ingenuity зробить уже більш складні польоти за заздалегідь заданими маршрутами.