Навіщо інженери змінили характеристики Ingenuity

Команда планувала підняти вертоліт при більшій швидкості обертання його лопатей – близько 2700 оборотів в хвилину замість звичних 2537. Зміни у роботу гвинтокрила були внесені через те, що зі зміною сезонів марсіанська атмосфера в регіоні, де працює вертоліт, стає ще більш розрідженою і тому вимагає від його гвинтів більшої віддачі для створення підйомної сили.

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Попередньо команда місії провела наземні випробування несучих гвинтів 15 вересня, розкрутивши їх до швидкості 2800 оборотів за хвилину. Однак в запланований день польоту машина так і не піднялася у повітря.

Під час передпускової перевірки Ingenuity виявив аномалію у роботі двох невеликих сервоприводів, що є частиною підйомного механізму. Тому машина зробила те, що від неї вимагається в таких випадках – вона скасувала запуск,

– прокоментував подію Яакко Каррас, заступник начальника операцій Ingenuity з Лабораторії реактивного руху NASA.

У Ingenuity шість сервоприводів, по три на кожен з двох гвинтів. Маленькі мотори регулюють його нахил, дозволяючи вертольоту управляти польотом.

Чому Ingenuity не зміг злетіти

Аналіз передпольотних випробувань 18 вересня показав, що два сервоприводи Ingenuity дещо коливалися під час перевірки. Ця проблема, однак, не завжди повторюється: у ході повторних випробувань 21 й 23 вересня у роботі системи сервоприводів не було виявлено нічого незвичайного. Керівництво місії розраховує, що польоти Ingenuity можна буде відновити вже зовсім скоро.

Варто зазначити, що це не перша ситуація, коли Ingenuity не зміг піднятися у повітря. Проблеми у марсіанського вертольота виникали й раніше, однак команді досі вдавалося їх доволі легко вирішувати. Нагадаємо, що головним завданням вертольота було лише пережити приземлення і злетіти в атмосферу Марса всього один раз – станом на сьогодні апарат здійснив 13 польотів та важливу місію з розвідування місця дослідження для марсохода Perseverance.