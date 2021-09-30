Навіщо інженери змінили характеристики Ingenuity
Команда планувала підняти вертоліт при більшій швидкості обертання його лопатей – близько 2700 оборотів в хвилину замість звичних 2537. Зміни у роботу гвинтокрила були внесені через те, що зі зміною сезонів марсіанська атмосфера в регіоні, де працює вертоліт, стає ще більш розрідженою і тому вимагає від його гвинтів більшої віддачі для створення підйомної сили.
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Попередньо команда місії провела наземні випробування несучих гвинтів 15 вересня, розкрутивши їх до швидкості 2800 оборотів за хвилину. Однак в запланований день польоту машина так і не піднялася у повітря.
Під час передпускової перевірки Ingenuity виявив аномалію у роботі двох невеликих сервоприводів, що є частиною підйомного механізму. Тому машина зробила те, що від неї вимагається в таких випадках – вона скасувала запуск,
– прокоментував подію Яакко Каррас, заступник начальника операцій Ingenuity з Лабораторії реактивного руху NASA.
Чому Ingenuity не зміг злетіти
Аналіз передпольотних випробувань 18 вересня показав, що два сервоприводи Ingenuity дещо коливалися під час перевірки. Ця проблема, однак, не завжди повторюється: у ході повторних випробувань 21 й 23 вересня у роботі системи сервоприводів не було виявлено нічого незвичайного. Керівництво місії розраховує, що польоти Ingenuity можна буде відновити вже зовсім скоро.