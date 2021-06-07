Інформація про майбутній політ глави компанії Amazon з'явилася на його сторінці в мережі Instagram. Там Джефф Безос повідомляє, що 20 липня 2021 року відправиться в космос на своїй суборбітальній ракеті New Shepard.

З п'яти років я мріяв про подорож в космос. 20 липня я відправлюся в цю подорож зі своїм братом. Найбільша пригода з моїм кращим другом,

– написав Безос на своїй сторінці в Instagram.

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Що відомо про політ 20 липня 2021 року