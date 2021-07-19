Як політ Blue Origin Джеффа Безоса відрізняється від польоту Virgin Galactic Річарда Бренсона

Ера космічного туризму розпочалася з "перегонів мільярдерів". Зовсім недавно на своєму ракетоплані космос відвідав засновник Virgin Galactic Річард Бренсон, а 20 липня ракета New Shepard повинна відправити у космос капсулу з конкурентом Бренсона – Джеффом Безосом, засновником компанії Blue Origin. Розповідаємо, яким буде політ та чим він відрізнятиметься від польоту Virgin Galactic.

Відразу варто наголосити на тому, що обидві компанії переслідують одну мету – запускати людей і наукові експерименти у суборбітальний простір, коли корабель перетинає кордон космосу і атмосфери, але не виходить на навколоземну орбіту.

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Компанії Virgin Galactic та Blue Origin мають намір серйозно розширити ринок космічного туризму – щоб більше звичайних людей могли потрапити у космос без участі держкорпорацій. Цьому сприяють і відносно недорогі ціни квитків на польоти.

Однак одним з найважливіших питань, яке стосується обох компаній – чи справді ці польоти можна вважати космічними і як вони відрізняють. Тож давай розберемося.

Чи справді польоти Virgin Galactic та Blue Origin є космічними

Щоб розібратися, варто одразу вияснити, що таке космос та де його межа. Саме поняття межі космічного простору та атмосфери Землі (вона ж лінія Кармана) залишається предметом суперечок. За визначенням Міжнародної авіаційної федерації (FAI) вона розташована на висоті у сто кілометрів – середовище там стає настільки розрідженим, що вже не може генерувати підйомну силу для літального апарату.

При цьому, за даними моделювання, для апаратів різної конструкції висота, де аеродинамічні сили перестають серйозно впливати на політ, може варіюватися з 66 до 88 кілометрів. Цей факт став три роки тому приводом для FAI запропонувати колегам з Міжнародної астронавтичної федерації (IAF) обговорити можливість "знизити" кордон космосу до 80 кілометрів, але ніякого формального рішення досі не прийнято.

Водночас ніяких офіційних визначень про те, що межа космосу перебуває саме на висоті 100 кілометрів, немає – лінія Кармана це лише умовна межа.

Американські військові і NASA вважають, що астронавт – це людина, яка здійснила політ на висоті вище 50 миль (80,47 км). Завдяки цьому члени екіпажу ракетоплана VSS Unity, який злітав на висоту 86 кілометрів, а також сам Річард Бренсон, вже отримали свої "крильця астронавтів".

Чим особливий політ Blue Origin

Blue Origin, на відміну від свого конкурента, не потребує того, щоб уточнювати кордони космосу – її апарат здатний підійматися до 106 кілометрів, а значить точно потрапить у космос як за американськими мірками, так і міжнародними.

Для туристичних польотів Blue Origin використовує систему вертикального зльоту та посадки New Shepard, яка складається з одноступеневої ракети-носія та герметичної пасажирської капсули. Ракета оснащена киснево-водневим двигуном ВЕ-3 з тягою 490 кілоньютон і здатна повертатися на Землю, що робить її, за словами розробників, багаторазовою.



Ракета New Shepard / Фото Blue Origine

Капсула системи розрахована на шістьох пасажирів, кожен з яких має можливість розглядати все, що відбувається за бортом у величезне прямокутне вікно. Для порівняння – кабіна VSS Unity також розрахована на шістьох пасажирів, які можуть спостерігати Землю через 12 невеликих круглих ілюмінаторів.

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На піку польоту, під час стану невагомості, пасажири зможуть пересуватися капсулою, тримаючись за поручні, яких у VSS Unity немає. Ще одна відмінність New Shepard від ракетоплана Virgin Galactic – весь політ проходить у повністю автоматичному режимі, у той час як VSS Unity управляється пілотами.

Капсула Blue Origin та космоплан VSS Unity – вид зсередини

Заходи безпеки Blue Origin

У разі нештатної ситуації пасажирів New Shepard повинна врятувати аварійна система відведення капсули від ракети, яка раніше тричі успішно пройшла випробування – на стартовому майданчику, під час максимальних навантажень на зльоті ракети і вже після відділення від неї. Є запас надійності і у парашутної системи – капсула здатна сісти на двох з трьох парашутів.

У випадку з ракетопланом Virgin Galactic, то він не обладнаний системою аварійного порятунку, і у разі аварії пасажирам доведеться повертатися на Землю самостійно за допомогою індивідуальних парашутів.

Як проходитиме політ Blue Origin на ракеті New Shepard

Політ ракети New Shepard проходитиме за наступною схемою:

Через приблизно три хвилини після старту ракети, на висоті 40 кілометрів, від неї відділяється капсула.

Після цього ракета сідає на площадку на відстані в 3,2 кілометра від стартової позиції, маневруючи за допомогою маршового двигуна.

Капсула, продовжуючи за інерцією набирати висоту, на 2-3 хвилини залітає за лінію Кармана, а після цього – падає назад на Землю.

Через 9 хвилин після старту автоматика випустить три парашути, і капсула здійснить м'яку посадку на швидкості близько 45 сантиметрів в секунду, короткочасно запустивши в самому кінці гальмівний двигун.

Весь політ триватиме близько 11 хвилин, з них 4 пасажири проведуть, насолоджуючись невагомістю.



Схема польоту системи New Shepard / Фото Blue Origine

Що відомо про екіпаж New Shepard

План польоту New Shepard майже повторює політ першого астронавта США Алана Шепардом на кораблі "Меркурій-Редстоун-3" у 1961 році. На його честь і назвали ракету.

Екіпаж системи New Shepard складається з чотирьох осіб:

Засновник компанії Blue Origin Джефф Безос.

Його брат Марк Безос.

82-річна Уоллі Фанк – льотчиця, яка у 1961 році пройшла відбір NASA до програми жінок-астронавтів.

18-річний студент Олівер Деем – син мільярдера і засновника нідерландської інвестиційної компанії Somerset Capital Partners, який спочатку планував полетіти сам, але вирішив летіти наступним рейсом.

Таким чином, після польоту з капсули вийдуть наймолодший і найстарший астронавти у світі.

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Чому це важливий крок не лише для космічного туризму

Крім людей, у суборбітальний політ можна відправляти і наукові експерименти. 11 липня на борту ракетоплана VSS Unity разом з Річардом Бренсоном були пробірки, що відносилися до частини експерименту NASA, який вивчає вплив мікрогравітації на рослини.

New Shepard перш теж возив корисне навантаження у ході випробувальних польотів, але чи візьме Безос у свій політ якийсь науковий експеримент, невідомо.Тим не менше, недорогі туристичні запуски відкривають нові горизонти для компаній та навчальних закладів, які проводять наукові експерименти в суборбітальному просторі.