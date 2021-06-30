NASA обрало ім'я манекену, який полетить до Місяця

Програма Artemis стане кульмінацією технологічного розвитку цивілізації та поверне людину на Місяць. Місія Artemis I стане репетицією перед пілотованим обльотом нашого природного супутника. Політ з манекеном запланований на кінець 2021 року.

Манекен буде перебувати на борту космічного корабля Orion, який спеціально розроблений для польотів до Місяця. Раніше ми повідомляли, що NASA влаштовує конкурс, в якому користувачам пропонувалося обрати ім'я манекена з 8 запропонованих. 29 червня 2021 року стала відома назва, яка перемогла в конкурсі й тепер до Місяця полетить Commander Moonikin Campos.

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Артуро Кампос, на чию честь назвали манекен / Фото NASA

Чим визначний Артуро Кампос, на чию честь назвали манекен

Артуро Кампос був менеджером підсистем електроживлення місячного модуля. 13 квітня 1970 року Артуро зателефонували, коли він був вдома, та повідомили, що на кораблі "Аполлон-13" сталася аварія. Внаслідок вибуху бака з киснем №2 корабель летів до Місяця без достатнього електроживлення.

Артуро був людиною з величезним багажем знань. Це дозволило йому та іншим членам наземної команди модифікувати план на випадок непередбачуваної ситуації, підлаштувавши його під ситуацію, яка склалася на "Аполлоні-13". Згідно з цим планом астронавтам на борту потрібно було перенаправити електроенергію від місячного модуля до командно-службового.

Інструкції, які розробив Артуро Кампос з командою були передані до диспетчерської, а звідти їх передали астронавтам. Процес налагодження зайняв близько 15 годин, і, врешті-решт, від місячного модуля на аварійні батареї командно-службового модуля було перенаправлено достатньо енергії, щоб забезпечити астронавтів теплом та електроенергією, якої було достатньо для життєдіяльності апарату та навігації в космосі.

Це забезпечило успішне повернення додому екіпажа "Аполлона-13: Джеймса Ловелла, Джона Свайгерта та Фреда Хейза.

Артуро Кампос помер у 2004 році від серцевого нападу. Йому було 66 років.



Пам'ятні фотографії Джеймса Ловелла та Фреда Хейза з автографами астронавтів, адресованими Артуро Кампосу / Фото NASA