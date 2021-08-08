NASA готується летіти на Марс: розпочався набір високомотивованих осіб для дослідження

Спостерігаючи за темпами побудови космічного корабля Ілона Маска Starship розумієш, що база на Марсі – це питання найближчих двох десятиліть. Окрім Маска на Марс задивляється і NASA. В агентстві до питання підходять дещо ретельніше. Тому там вже починають готуватися до довготривалих місій, які піддадуть людей, як би це не звучало, нелюдським випробовуванням.

Політ до Марсу та довготривале перебування на його поверхні – це задача не з простих. Окрім "банальних" на кшталт слабої гравітації, радіації, обмеження в їжі та воді можуть виникнути й складніші проблеми. Мова йде про морально-психологічний стан астронавтів, які перебуватимуть на марсіанській базі та їхню здатність долати проблеми. Щоб дослідити це у NASA оголосили про початок довготривалого експерименту. Його учасники будуть 1 рік жити в закритому приміщенні, яке імітуватиме базу людей на Марсі.

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Марсіанська база в уяві художника / Фото NASA

Умови відбору учасників конкурсу

Бути громадянином США або постійним жителем країни.

Вік кандидата має бути від 30 до 55 років.

Добре володіти англійською мовою.

Кандидат не повинен курити.

Гарний фізичний стан.

Ступінь магістра в області STEM (інженерія, фізика, біологія, інформатика, математика). Мати 2 роки стажу в галузі STEM-наук.

Вимога до ступеня магістра може бути замінена 2 роками над докторською програмою у суміжних науках.

Також вимога до ступеня магістра може бути замінена наявністю ступеня доктора медицини або доктора остеопатичної медицини.

Вимога до 2-річного стажу в галузі STEM-наук може бути замінена 1 тисячею годин польотів на реактивному літаку.

Фіналісти конкурсу пройдуть численні медичні обстеження. У NASA велику увагу приділять здатності людей перебувати в ізоляції.

Анкети на участь в конкурсі прийматимуть з 6 серпня 2021 року до 17 вересня 2021 року.

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Як буде проходити експеримент

Тривалість експерименту складе 1 рік.

На "базі" буде жити 4 члени екіпажу.

Протягом експерименту будуть імітуватися різноманітні ситуації: вихід на поверхню "Марса", обмеженість ресурсів, відмова обладнання, затримка зв'язку, наукові дослідження, керування дистанційними апаратами.

Головною метою експерименту є збір статистики щодо того, як людина перенесе довгий період ізоляції, перебуваючи в стресових умовах.

Учасники будуть жити на базі Mars Dune Alpha, яка була надрукована на 3D-принтері.

Площа бази складає близько 520 квадратних метрів.

Екіпаж кожної місії складатиметься з 4 членів екіпажу та 2 помічників.

Перший експеримент має початися восени 2022 року. У 2024 та 2025 роках мають відбутися, відповідно, другий та третій експеримент. В кожному етапі будуть брати участь різні групи.