Політ до Марсу та довготривале перебування на його поверхні – це задача не з простих. Окрім "банальних" на кшталт слабої гравітації, радіації, обмеження в їжі та воді можуть виникнути й складніші проблеми. Мова йде про морально-психологічний стан астронавтів, які перебуватимуть на марсіанській базі та їхню здатність долати проблеми. Щоб дослідити це у NASA оголосили про початок довготривалого експерименту. Його учасники будуть 1 рік жити в закритому приміщенні, яке імітуватиме базу людей на Марсі.
Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно
Марсіанська база в уяві художника / Фото NASA
Умови відбору учасників конкурсу
- Бути громадянином США або постійним жителем країни.
- Вік кандидата має бути від 30 до 55 років.
- Добре володіти англійською мовою.
- Кандидат не повинен курити.
- Гарний фізичний стан.
- Ступінь магістра в області STEM (інженерія, фізика, біологія, інформатика, математика). Мати 2 роки стажу в галузі STEM-наук.
Вимога до ступеня магістра може бути замінена 2 роками над докторською програмою у суміжних науках.
Також вимога до ступеня магістра може бути замінена наявністю ступеня доктора медицини або доктора остеопатичної медицини.
Вимога до 2-річного стажу в галузі STEM-наук може бути замінена 1 тисячею годин польотів на реактивному літаку.
Фіналісти конкурсу пройдуть численні медичні обстеження. У NASA велику увагу приділять здатності людей перебувати в ізоляції.
Анкети на участь в конкурсі прийматимуть з 6 серпня 2021 року до 17 вересня 2021 року.
Читайте за темою Вчені на крок ближче до розгадки таємниці марсіанського метану
Як буде проходити експеримент
- Тривалість експерименту складе 1 рік.
- На "базі" буде жити 4 члени екіпажу.
- Протягом експерименту будуть імітуватися різноманітні ситуації: вихід на поверхню "Марса", обмеженість ресурсів, відмова обладнання, затримка зв'язку, наукові дослідження, керування дистанційними апаратами.
- Головною метою експерименту є збір статистики щодо того, як людина перенесе довгий період ізоляції, перебуваючи в стресових умовах.
- Учасники будуть жити на базі Mars Dune Alpha, яка була надрукована на 3D-принтері.
- Площа бази складає близько 520 квадратних метрів.
- Екіпаж кожної місії складатиметься з 4 членів екіпажу та 2 помічників.
Перший експеримент має початися восени 2022 року. У 2024 та 2025 роках мають відбутися, відповідно, другий та третій експеримент. В кожному етапі будуть брати участь різні групи.