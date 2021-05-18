Генеральна репетиція перед висадкою на Місяць: політ "Аполлона-10"

Ступивши на Місяць, Армстронг вимовив свою історичну фразу: "Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства". Ніл був правий, адже щоб зробити цей величезний стрибок, потрібно було зробити багато маленьких кроків. Про один з них, не дуже маленький, сьогодні і піде мова – про політ "Аполлона-10" до нашого супутника.

Місія Apollo 10 – це генеральна репетиція перед посадкою Apollo 11. У ній екіпаж відпрацював усі моменти польоту: від виходу на геоцентричну орбіту до маневрів за 14 кілометрів від поверхні Місяця.

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Ракета-носій "Сатурн-5" прямує до стартового столу на майданчику №39-В / Фото NASA

Яку ракету-носій використовували

Відповідь тут завжди одна, якщо мова йде про "місячні пуски" – гігант Saturn V.

Це дітище німецько-американського конструктора Вернера фон Брауна стало найпотужнішою ракетою, яка коли-небудь існувала на Землі. Висота зібраної конструкції сягала 110,6 метра. Стартова маса – 2 946 тонн.

Saturn V була такою потужною, що виводила на навколоземну орбіту 140 тонн корисного навантаження. На противагу їй, сьогоднішня найпотужніша ракета Falcon Heavy може вивести 63 тони.

Екіпаж корабля

Лише у двох місіях "Аполлон" увесь екіпаж був представлений досвідченими астронавтами, які мали мінімум один політ у космос: Apollo 10 та Apollo 11. Характерно те, що екіпаж "десятки" мав більший досвід космічних польотів, ніж екіпаж "одинадцятки".

Томас Стаффорд – командир екіпажу . Мав за плечима два польоти за програмою "Джеміні". У 1975 році стане командиром екіпажу історичної місії "Союз-Аполлон".

. Мав за плечима два польоти за програмою "Джеміні". У 1975 році стане командиром екіпажу історичної місії "Союз-Аполлон". Джон Янг – пілот Командного модуля . В той час Янг ще не був легендою. За плечима 30-річного Джона у 1969 році було два польоти за програмою "Джеміні". Пізніше Янг стане командиром місії "Аполлон-16" та висадиться на Місяці. У 1981 році Янг командуватиме першим в історії польотом шаттла в місії STS-1. А у 1983 командуватиме першим в історії космічним екіпажем із 6 астронавтів.

. В той час Янг ще не був легендою. За плечима 30-річного Джона у 1969 році було два польоти за програмою "Джеміні". Пізніше Янг стане командиром місії "Аполлон-16" та висадиться на Місяці. У 1981 році Янг командуватиме першим в історії польотом шаттла в місії STS-1. А у 1983 командуватиме першим в історії космічним екіпажем із 6 астронавтів. Юджин Сернан – пілот Місячного модуля. До "Аполлона-10" Сернан літав у космос один раз – разом з Томасом Стаффордом в місії "Джеміні-9А". У 1972 році Сернан як командир екіпажу висадиться на Місяць в рамках останньої місії "Аполлон-17".

Джон Янг та Перший політ космічного шаттла: місія STS-1



Сернан, Стаффорд, Янг – готові летіти до Місяця / Фото NASA

Цілі місії

Полягали вони у відпрацюванні усіх етапів польоту, який чекає на Apollo 11: вихід на орбіту навколо Землі, старт до Місяця, перебудова відсіків, вихід на навколомісячну орбіту, розстикування, зниження орбіти, підняття орбіти, маневри, тестування системи зв'язку, тестування фото- та відеоапаратури та інше.



Схема польоту Apollo 10 / Фото NASA

Політ до Місяця: підбірка фотографій



Saturn V в очікування запуску на стартовому майданчику №39-В / Фото NASA

"Аполлон-10" – це єдина місія до Місяця, старт якої відбувався із майданчика №39-В. Всі інші "Аполлони" злітали з майданчика №39-А. Причиною цього послугувало те, що майданчик "А" в той час уже готували до запуску "Аполлона-11".



Джон Янг готується до старту / Фото NASA



Астронавти сідають у Clark Cortez Astronaut / Фото NASA

Це зараз астронавтів на стартовий майданчик везе Tesla Model X, а в ті давні часи використовували автобус Clark Cortez Astronaut, який ще називали Astrovan.



Астронавти готуються до посадки у капсулу Apollo 10 / Фото NASA



Астронавти зайняли свої місця, лишилося задраїти люк / Фото NASA



Старт Saturn V / Фото NASA

18 травня 1969 року о 16:49 заревіли 5 двигунів першого ступеню F-1, а від ракети від'єдналися ферми обслуговування – 110-метрова ракета "Сатурн-5" здійнялася в небо.

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Старт Apollo 10 до Місяця: дивитись відео онлайн

У сповільненій зйомці це виглядає особливо гарно. Щоправда, сповільненого відео запуску "десятки" немає.

Старт Apollo 11: дивитись відео онлайн

Старт пройшов успішно і третій ступінь "Сатурна-5" разом з "Аполлоном" вийшов на орбіту 190 на 185 кілометра.



На пульт керування дивляться директори польоту Джеральд Гріффін (передній план) та Глінн Ланні / Фото NASA



Віддаляючись, астронавти зробили цю разючу фотографію Землі / Фото NASA

Перевіривши, чи все з кораблем добре, екіпаж вдруге запустив двигун J-2 на третьому ступені "Сатурн-5" – "Аполлон" почав подорож з навколоземної орбіти до навколомісячної.

Дорогою до нашого супутника астронавти провели маневр перебудови відсіків.



Вид з Командного модуля на Місячний модуль, який закріплений у ніші на третьому ступені Saturn V / Фото NASA

Що таке маневр перебудови відсіків? Це маневр відстикування Командного модуля "Аполлона" від третього ступеня, розворот та пристикування до Місячного модуля "Аполлона". Після цього зчеплені апарати відлітали від третього ступеня та самостійно продовжували свій шлях.



Маневри Apollo; маневр перебудови відсіків позначений буквою "а" / Фото Skeptik



Нарешті! Ціль близько / Фото NASA

Apollo 10 вийшов на навколомісячну орбіту 21 травня 1969 року. Кінцева орбіта мала параметри 108,5 на 113,8 кілометра. Тепер настав час розстикування Командного та Місячного модулів.



Розстикування успішне – Джон Янг залишився сам у Командному модулі / Фото NASA



Джон Янг сфотографував Місячний модуль, в якому перебувають Томас Стаффорд та Юджин Сернан / Фото NASA

Груповий політ двох модулів продовжувався близько 25 хвилин. Потім Янг перевів Командний модуль на іншу орбіту, щоб кораблі не зіштовхнулися.

На Місячному модулі увімкнули двигун посадкового ступеня, щоб знизити перицентр до 14 кілометрів над поверхнею Місяця.

Що таке перицентр та апоцентр? Перицентр – це найближча до поверхні точка орбіти. Апоцентр – найвіддаленіша від поверхні точка орбіти.

У баки Місячного модуля було залито менше пального, ніж у баки тих "Аполлонів", які мали сідати на поверхню. Дослідник Крейг Нельсон вважає, що так зробили для того, щоб "Аполлон-10" не сів на Місяць.

Знизившись до висоти 14 кілометрів, Стаффорд та Сернан почали тести. Провели маневри, вивчали орієнтири на майбутньому місці посадки "Аполлона-11", провели тест системи зв'язку та системи радіолокатора.

Після цього почався етап підйому та зістикування з Командним модулем. Попередньо, Місячний модуль відділився від посадкового ступеня. Коли кораблі зблизилися, то процес стикування провів Джон Янг.



Джон Янг зробив цю світлину під час процесу зближення / Фото NASA



Перед стикуванням / Фото NASA

Зниження над Місяцем: дивитись відео онлайн

Фотографії Місяця



Фотографія Місяця, зроблена з Місячного модуля / Фото NASA



Кратер на Місяці / Фото NASA



Кратер / Фото NASA



Поверхня Місяця / Фото NASA



Кратер Гігінус / Фото NASA

Повернення додому

На 32-му витку був запущений маршовий двигун Командного модуля "Аполлона-10" і корабель взяв курс на Землю.

Як і у випадку з дорогою до Місяця, траєкторія руху була оптимальною. Тому космічний корабель виконав лише одну корекцію орбіти з чотирьох запланованих.



Астронавти спостерігали, як в ілюмінаторах збільшується Земля / Фото NASA

26 травня о 16:52 за Всесвітнім координованим часом відбувся вхід капсули космічного корабля "Аполлон-10" в атмосферу Землі. В цей момент швидкість космічного корабля була 11 038 кілометрів на годину.



На Землі їх уже чекали / Фото NASA



Чоловіків швидко забрав гвинтокрил, який відвіз їх на борт авіаносця "Прінстон"; згодом підібрали капсулу "Аполлона" / Фото NASA



Юджин Сернан, Томас Стаффорд та Джон Янг / Фото NASA



Екіпаж Apollo 11 та Apollo 10; зліва направо: Майкл Коллінз, Едвін Олдрін, Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Ніл Армстронг, Джон Янг / Фото NASA

Ніл Олден Армстронг та Едвін Юджин Олдрін висадяться на поверхню нашого супутника через два місяці – 20 липня 1969 року.