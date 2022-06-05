За основу спецверсії було взято серійну модель Polestar 2 Long Range Dual з двома електродвигунами та збільшеним запасом ходу – потужність машини підняли з 408 до 476 к.с., крутний момент – з 660 до 680 Н·м, а дорожній просвіт довелося зменшити на 25 мм, щоб забезпечити машині хорошу керованість.

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Електромобіль отримав 21-дюймові колеса та гуму Pirelli PZero Rosso 245/35 R21, розроблену спеціально для цієї моделі. Нарешті, тут є стандартні для лінійки 4-поршневі гальма Brembo. Відзначаються також амортизатори Öhlins та пружини, жорсткість яких була підвищена на 20%.

Електромобіль надійде у продаж за ціною 75 500 доларів, можна вибрати сіре (Thunder) або біле (Snow) забарвлення кузова або доплатити 1 000 доларів за матову чорну смугу. Серійне виробництво Polestar 2 BST Edition 270 стартує в середині року, а перших поставок доведеться почекати до IV кварталу.

Галерея BST Edition 270

Нагадаємо, що американський автовиробник Buick – один із найстаріших концернів та саббренд GM – має намір відмовитися від бензинового минулого та стати виключно електричним автобрендом. Компанія показала електричний концепт-кар Wildcat і заявила, що з цього моменту веде підготовку до глобального ребрендингу.

У Wildcat поки немає конкретних специфікацій – концепт-кар покликаний лише натякнути на те, як виглядатимуть майбутні електромобілі Buick. Модель поставляється у форматі спортивного купе з витягнутим корпусом та агресивним дизайном, що нагадує старі моделі бренду.

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Електричний мотоцикл

Італійський виробник електричних мотоциклів Energica представив модель преміум-класу – Experia. Вона ідеальна для далеких подорожей швидкісним шосе, але також підходить для регулярних поїздок містом.

Вартість Energica Experia поки що не розкривається. Компанія приймає безкоштовні попередні замовлення від усіх бажаючих – для реєстрації достатньо ввести свої дані та адресу доставки на сайті виробника. Постачання Experia мають розпочатися вже у третьому кварталі 2022 року.