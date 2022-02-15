На території штату Вайомінг, США, поблизу містечка Дуглас науковці виявили кілька десятків кратерів різного розміру. Така знахідка – справжній скарб для дослідників, адже може багато що розказати про минуле не лише Землі, а й Сонячної системи. Спочатку було припущення, що така велика кількість кратерів утворилися через фрагментацію материнського астероїда під час входу в атмосферу. Але подальші дослідження спростували це: виявилося, що причиною утворення кратерів є розліт уламків.

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Еліптичний кратер у Вайомінгу / Фото Geo Science World

Як утворилося поле кратерів у Вайомінгу

Всього було виявлено 31 кратер з діаметрами від 10 до 70 метрів, які були утворені уламками розміром 4 – 8 метрів у діаметрі. Хоча й спочатку було припущення, що велика кількість кратерів утворилося через фрагментацію астероїда чи комети, скоро від гіпотези відмовилися. На це є дві основні причини:

Відкривали все більше кратерів, які розташовувалися на дуже великій площі.

Деякі кратери мали еліптичну форму, що говорить про удар тіла, яке рухалося під дуже гострим кутом.

Якби тіло фрагментувалося, що уламки все одно б не розлетілися на таку велику площу й не могли утворити еліптичні (витягнуті) кратери. Також дослідники помітили, що кратери сконцентровані у групи й вирівняні по певній траєкторії. Усі ці дані говорять про те, що поле кратерів утворене вторинними уламками великого космічного тіла.

Вивчивши вирівнювання кратерів по певній лінії та дослідивши еліптичні кратери, науковці виявили ймовірне місце, звідки ті мали прилетіти й куди мав врізатися астероїд чи комета. Воно розташоване за 150 – 200 кілометрів від вторинних кратерів. Науковці припускають, що велике космічне тіло врізалося у Землю близько 280 мільйонів років тому на швидкості 700 – 1000 метрів на секунду, утворивши кратер з діаметром 50 – 65 кілометрів.