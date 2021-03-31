Засновник Telegram Павло Дуров прокоментував успішний продаж облігацій компанії. Зокрема, у нього поцікавились щодо впливу, який матимуть на месенджер покупці.

Один з учасників бесіди припустив, що покупці матимуть вплив на месенджер. Дуров заперечив ці слова, заявивши, що так звані бонди — це конвертований борг, який не дає покупцям впливу на управлінські рішення сервісу.

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Коментар Дурова

Володіння облігаціями не передбачає надання будь-яких значущих важелів тиску. Це просто форма боргу, яку будь-який інвестор може придбати. При цьому жоден з інвесторів не отримує ніяких прав на управління сервісом. Цей процес відрізняється від випуску акцій, коли інвестори отримують цінні папери з правом голосу і місця в раді директорів. Telegram може випускати облігації без ризику для своєї незалежної політики,

– заявив Дуров.

Про плани Telegram з розміщення бондів стало відомо у лютому 2021 року. В результаті компанія залучила понад мільярд доларів інвестицій шляхом продажу п'ятирічних конвертованих облігацій.

Останніми цінні папери придбали Арабські фонди Mubadala і Abu Dhabi Catalyst Partners. Також повідомлялось, що одними з покупців були й російські компанії. Тому занепокоєння людей щодо впливу на компанію стає зрозумілим.

З 26 березня цінні папери сервісу можна купити на Санкт-Петербурзькій біржі.