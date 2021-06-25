Як убезпечити свою переписку в інтернеті – 5 важливих порад

Сьогодні інтернет – це не лише джерело інформації та можливість спілкуватися на відстані. На жаль, загроза конфіденційності (витоку особистих даних) з кожним днем стає все більш відчутною. Редакція Техно 24 поспілкувалася з командою найпопулярнішого месенджера в Україні Viber і підготувала 5 корисних порад, які допоможуть вам убезпечити свої особисті дані в мережі.

Пам'ятайте, що безпека в мережі на 90% залежить від вас. За даними Hootsuite, у 2021 році людина проводить майже 7 годин онлайн щодня, і цей показник зростає.

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За цей час користувач встигає відправити десятки (а часом і сотні) повідомлень друзям і знайомим, опублікувати пости й фотографії в соціальних мережах, замовити доставку продуктів та інших товарів і оплатити рахунки за комунальні послуги за допомогою смартфону. Це сотні тисяч байтів особистої інформації онлайн. Однак, чи дійсно вона захищена в мережі та чи захищена взагалі?

Що робити, щоб вберегти власні дані від витоку

Як ми вже зазначали, 90% порушень безпеки користувачів онлайн відбуваються з провини самих користувачів. Однією з найбільш поширених помилок є незнання елементарних правил безпечної поведінки в інтернеті. Ми зібрали кілька простих порад, дотримуючись яких ви зможете захистити себе і свої дані онлайн.

1. Використовуйте месенджери з наскрізним шифруванням

Дізнайтеся, як саме конкретний додаток шифрує вашу переписку при пересиланні. Наскрізне шифрування – це метод захисту даних, який переводить інформацію в зашифрований вид (шифротекст), який майже неможливо зламати без "ключа".

Вибирайте додатки, які працюють з наскрізним шифрування інформації – воно дозволяє приховати вміст чатів для всіх, за винятком відправника та одержувача, якому повідомлення і було адресовано.

2. Вибирайте надійні паролі

Дата народження, ім'я_прізвище, qwerty – не варіант. Придумайте унікальний пароль, який буде містити як цифри, так букви й знаки. Не зберігайте паролі на листочку або в нотатках в додатках смартфона. Постарайтеся запам'ятати пароль і періодично оновлювати його – наприклад, раз на пів року.



Надійний пароль – запорука безпеки / Фото Unsplash

3. Поцікавтеся які ваші дані збирає додаток

Перш, ніж почати користуватися додатком або ресурсом, поцікавтеся його політикою щодо передачі ваших даних третім особам. Деякі платформи можуть поширювати інформацію про вашу стать, вік, геолокацію, інтереси, зайнятість і навіть бесіди з друзями, щоб поділитися нею з рекламодавцями.

Ця інформація обробляється і потім може бути передана рекламодавцям і стороннім організаціям для рекламних цілей. Щоб з'ясувати це, зверніть увагу на такі пункти в політиці додатку:

розкриття інформації;

реклама;

файли cookies;

передача третім особам.

Варто поцікавитися, які дані збираються додатком, як вони обробляються і як розкриваються.

4. Не відкривайте посилання від незнайомих контактів.

Найбільш популярним способом обману онлайн є фішинг (шахрайство в інтернеті з метою отримання доступу до особистих даних користувачів). Якщо ви не знайомі з відправником особисто або сумніваєтеся в безпеці змісту, краще не ризикувати та утриматися від переходів за посиланнями і завантаження файлів від незнайомців.



Бедьте уважні щодо повідомлень від невідомих абонентів / Фото Viber

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5. Обирайте месенджери в яких є додаткові функції безпеки

Піклування про власну безпеку ніколи не буває надмірним, тож краще обрати додаток, який має додаткові функції спрямовані на захист ваших персональних даних. Не зайвим буде, якщо додаток має такі функції, як:

абсолютна конфіденційність (можливість приховати свій статус online/offline і статус вхідних повідомлень – прочитане/непрочитане);

блокування невідомих абонентів;

повідомлення, що зникають;

приховані чати (в які можна увійти з пін-кодом).

Завдяки цим функціям можна встановити ліміт часу перегляду повідомлення, заборонити дзвінки від невідомих контактів, приховувати із загального списку чатів важливі листування, неможливість переслати повідомлення з чату, робити скріншоти. Так всі ваші важливі переписки будуть надійно захищені.