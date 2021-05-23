Чи покинули "Вояджери" Сонячну систему

Автоматичні міжпланетні станції Voyager подорожують космосом майже 44 роки. Вони відлетіли від Землі на відстань, яку навіть складно уявити. Чи покинули вони Сонячну систему? Читайте на Техно24

Обидва космічні апарати були запущені у 1977 році. Voyager 2 стартував першим, 20 серпня. Voyager 1 полетів у подорож трішки пізніше – 5 вересня. Та, не дивлячись на пізніший старт, Voyager 1 значно обігнав свого побратима.

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Плакат Voyager / Фото NASA

Наскільки далеко залетіли "Вояджери"

Відстань від Землі до Сонця сягає в середньому 149,5 мільйона кілометрів. Це називається 1 астрономічна одиниця. Якщо перевести це у світлові хвилини, то вийде приблизно 8,4 світлові хвилини.

Марс максимально "залітає" на відстань 1,6 астрономічні одиниці від Сонця, що рівняється майже 14 світловим секундам.

Юпітер максимально розташовується на відстані майже 5,5 астрономічних одиниць, що рівняється дещо більше, ніж 45 світловим хвилинам.

Найвіддаленіша планета від Сонця, Нептун, перебуває в афелії на відстані понад 30 астрономічних одиниць. Це більше ніж 4 світлові години.

А тепер порівняйте ці значення з відстанню, яку пролетіли "Вояджери":

Voyager 1 – розташований від Сонця на відстані майже 22 мільярди кілометрів. Це приблизно 153 астрономічні одиниці. Від Землі до Voyager 1 сигнал "долітає" за 21 годину. Voyager 2 – розташований від Сонця на відстані більше ніж 19 мільярдів кілометрів. Це приблизно 127 астрономічні одиниці. Від Землі до Voyager 2 сигнал "долітає" за 17 годин та 32 хвилини.

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Тематичний плакат, присвячений Voyager 2 / Фото NASA

Чи покинули апарати Сонячну систему

Вдивляючись у ці гігантські відстані, які подолали міжпланетні автоматичні станції може здатися, що так, вони покинули Сонячну систему. Та насправді це не так і їм до межі нашої зоряної системи подорожувати ще дуже довго.

Цей міф з'явився після того, як людство дізналося про вихід апаратів у міжзоряний простір.

Де край Сонячної системи

Межі Сонячної системи можна окреслити сферою Гілла. Це сфера, в межах якої домінує гравітація Сонця.

Коли саме апарати подолають цю межу – невідомо, адже людству достеменно не знає, яка у Сонця сфера Гілла. Voyager 1 приблизно через 30 тисяч років вийде за межі хмари Оорта. Voyager 2 знадобиться на це більше часу – близько 35 тисяч років.

Скоріше за все апарати будуть блукати нашою Галактикою ще довгі мільйони років.