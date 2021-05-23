Обидва космічні апарати були запущені у 1977 році. Voyager 2 стартував першим, 20 серпня. Voyager 1 полетів у подорож трішки пізніше – 5 вересня. Та, не дивлячись на пізніший старт, Voyager 1 значно обігнав свого побратима.

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Voyager
Плакат Voyager / Фото NASA

Наскільки далеко залетіли "Вояджери"

Відстань від Землі до Сонця сягає в середньому 149,5 мільйона кілометрів. Це називається 1 астрономічна одиниця. Якщо перевести це у світлові хвилини, то вийде приблизно 8,4 світлові хвилини. 

  • Марс максимально "залітає" на відстань 1,6 астрономічні одиниці від Сонця, що рівняється майже 14 світловим секундам.
  • Юпітер максимально розташовується на відстані майже 5,5 астрономічних одиниць, що рівняється дещо більше, ніж 45 світловим хвилинам.
  • Найвіддаленіша планета від Сонця, Нептун, перебуває в афелії на відстані понад 30 астрономічних одиниць. Це більше ніж 4 світлові години.

А тепер порівняйте ці значення з відстанню, яку пролетіли "Вояджери":

  1. Voyager 1 – розташований від Сонця на відстані майже 22 мільярди кілометрів. Це приблизно 153 астрономічні одиниці. Від Землі до Voyager 1 сигнал "долітає" за 21 годину. 
  2. Voyager 2 – розташований від Сонця на відстані більше ніж 19 мільярдів кілометрів. Це приблизно 127 астрономічні одиниці. Від Землі до Voyager 2 сигнал "долітає" за 17 годин та 32 хвилини. 

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Вояджер 2
Тематичний плакат, присвячений Voyager 2 / Фото NASA

Чи покинули апарати Сонячну систему

Вдивляючись у ці гігантські відстані, які подолали міжпланетні автоматичні станції може здатися, що так, вони покинули Сонячну систему. Та насправді це не так і їм до межі нашої зоряної системи подорожувати ще дуже довго.

Цей міф з'явився після того, як людство дізналося про вихід апаратів у міжзоряний простір. 

Де край Сонячної системи

Межі Сонячної системи можна окреслити сферою Гілла. Це сфера, в межах якої домінує гравітація Сонця. 

Коли саме апарати подолають цю межу – невідомо, адже людству достеменно не знає, яка у Сонця сфера Гілла. Voyager 1 приблизно через 30 тисяч років вийде за межі хмари Оорта. Voyager 2 знадобиться на це більше часу – близько 35 тисяч років.

Скоріше за все апарати будуть блукати нашою Галактикою ще довгі мільйони років.