Виробник C SEED представив унікальний телевізор C SEED M1. Це величезна складна панель, яка може ховатися в підлогу. Телевізор не має аналогів на ринку і коштує чималі гроші.

Пристрій має складну конструкцію. Він складається з п'яти плоских панелей однакової ширини, які складаються як гармоніка. У розкладеному стані розмір досягає 165 дюймів по діагоналі.

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Особливості телевізора C SEED M1

Для C SEED M1 розроблена особлива система зберігання: коли телевізор не використовується, спеціальний моторизований привід прибирає всю конструкцію у відсік під підлогою, після чого люк закривається декоративними панелями, що повторюють підлогове покриття. У результаті, пристрій просто зникає з поля зору.

У новинці застосована технологія MicroLED, що забезпечує чудову якість зображення. Також у конструкції застосовано масив мікроскопічних світлодіодів, розміри яких не перевищують декількох мікрон. Дана технологія не вимагає колірних фільтрів або додаткового підсвічування.

Панель має роздільну здатність 4К і контрастність 30 000:1. Кути огляду по горизонталі і вертикалі – до 160 і 140 градусів відповідно. Система Adaptive Gap Calibration відповідає за формування єдиного зображення без розривів на п'яти панелях.

Оцінений унікальний телевізор в шалені 400 000 доларів, що приблизно дорівнює 11 099 712 гривень.

Телевізор C SEED M1: дивіться відео