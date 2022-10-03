У стародавньому турецькому місті Анемурій знайшли поховання дитини в амфорі

Археологи повідомили про результати нових розкопок, що проходили в стародавньому місті Анемурій. Під час робіт на ділянці, на якій, як вважається, знаходилася колонадна вулиця, вони знайшли людські поховання.

Вчені розповіли, що під час розкопок древнього міста Анемурій, які проходили під керівництвом професора Мехмета Текоджака з Університету Сельчук, там виявили чотири поховання: трьох дорослих і однієї новонародженої дитини. Останки останньої були в торговій амфорі.

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Спочатку дослідники виявили останки новонародженої дитини, яку поховали в торговій амфорі. За даними Текоджака, це перше подібне поховання, виявлене в Анемурії. Потім були знахідки ще трьох кістяків, нашвидкуруч просто закопаних у землю. Імовірно, вони могли бути останками сім'ї дитини.

Раніше в цьому районі виявили ще три скелети (двох дорослих і однієї дитини). За словами археологів, ці відкриття примітні тим, що поховання перебували за межами некрополя стародавнього міста. Текоджак зазначив, що, можливо, на цьому місці колись була церква, про яку археологи досі не знають. Або ж поховання були зроблені в її саду.

Що відомо про місто Анемурій

Руїни портового міста Анемурій, яке достовірно існувало вже в епоху еллінізму, займають площу близько 600 гектарів. Воно було покинуте у VII столітті нашої ери. І лише в XIX столітті це місто відкрив британський адмірал і дослідник Френсіс Бофорт. Однак перші розкопки в ньому почалися значно пізніше – у 1960-ті роки.



Портове місто Анемурій / Фото Hürriyet Daily News

Воно розділене на дві частини: нижнє місто та цитадель. Серед іншого, до наших днів від Анемурія дійшли некрополь, у якому містилося близько 350 поховань І-ІV століть нашої ери, залишки великого театру на 900 людей, церков, громадської лазні, акведуків і маяка, а також мозаїки, що чудово збереглися.